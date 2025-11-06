Kontorsassistent på deltid
Vår kund, en dynamisk och växande organisation, söker en engagerad kontorsassistent på deltid. Här får du möjlighet att vara en viktig spelare i att bidra till en trivsam arbetsmiljö och utvecklas i en prestigelös kultur.
OM TJÄNSTEN
Som Kontorsassistent kommer du att spela en central roll i att säkerställa att kontoret fungerar smidigt och effektivt, i synnerhet i samband med veckovisa frukostmöten och vissa konferenser. Du kommer hantera kontorets förnödenheter (inhandling av varor) och bidra till en välkomnande atmosfär på plats på kontoret. Rollen innebär en stor del eget ansvar och möjlighet att ta initiativ. Du kommer att ha tillgång till ett företagskonto för alla inköp, vilket innebär att inga egna utlägg krävs.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos kundföretaget. Uppdraget beräknas starta i mitten av januari och kommer löpa i 3-6 månader framåt beroende på behov. Arbetstiderna kommer framförallt vara onsdag och fredag morgon/förmiddag, men vissa andra timmar kan också förekomma.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll innefattar att hantera kontorets dagliga logistik, inklusive frukosthantering, inköp av förnödenheter och allmän kontorsservice för att stödja medarbetarna och skapa en trivsam arbetsmiljö.
• Hjälpa till med frukostar två dagar i veckan
• Handla och ställa i ordning frukost
• Plocka undan efter frukosten
• Kompletterande inköp till köket, kontoret och kontorsmaterial
• Fylla på kaffe, te och andra förbrukningsvaror
• Se till att det är rent och fint och i ordning
• Behjälplig vid konferenser och möten vid beställningar
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en pågående eftergymnasial utbildning eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Är flytande i svenska i tal och skrift
• Drivs av att ge bra service och har en prestigelös inställning
Det är meriterande om du
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom service
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Kommunikativ
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
