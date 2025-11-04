Kontorsassistent
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2025-11-04
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB i Sundsvall
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vi söker en serviceinriktad kontorsassistent som vill bidra till trivsel och ordning på kontor i centrala Sundsvall. Ett perfekt extrajobb för dig med annan huvudsaklig sysselsättning!
Om uppdraget
Vi söker nu en serviceinriktad och självgående kontorsassistent som allt-i-allo till ett trivsamt kontor mitt i centrala Sundsvall. Det är ett relativt stort kontor med en varm och familjär miljö där du blir en viktig del av vardagen och ser till att kontoret flyter på smidigt.
Detta är ett perfekt extrajobb för dig som redan har en huvudsaklig sysselsättning - till exempel studier, deltidsjobb eller egen verksamhet - och vill ha några timmar om dagen i en social och omväxlande miljö.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Som allt-i-allo kommer du att ha ett brett och varierande arbete som bland annat omfattar:
Administrera post, boka frakter
Hålla gemensamma ytor trivsamma
Utföra enklare administrativa sysslor vid behov
Övriga uppkomna arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta cirka 3 timmar per dag, måndag till fredag. Arbetstiden planeras i dialog med arbetsplatsen, men under kontorstid gärna samma tider varje dag.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är noggrann, pålitlig och gillar att hålla ordning
Trivs med att hjälpa andra och ta initiativ
Har en positiv inställning och bidrar till en god stämning på kontoret
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (krav)
Tidigare erfarenhet av liknande serviceuppgifter är meriterande, men viktigast är din vilja och ditt engagemang!
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av CV och Personligt brev skickar du in via Onepartnergroup.se. Urvalet sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mail på grund av GDPR.
Efter att du skickat in din ansökan får du ett sms och ett mejl från vår digitala kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk till några urvalsfrågor kopplade till tjänsten.
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du blir anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning med lokal förankring på ett 50-tal orter från Malmö i söder till Kalix i Norr.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Malin Vedman malin.vedman@onepartnergroup.se Jobbnummer
9588662