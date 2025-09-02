Kontorsansvarig
2025-09-02
NYAB möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer, med en omfattande erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. Vi erbjuder ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster inom hållbar infrastruktur, industribyggnation och förnybar energi och bidrar därigenom till den gröna omställningen. Vi är verksamma i Sverige och Finland, inom både privat och offentlig sektor.
Vill du vara med och bygga framtidens infrastruktur? NYAB söker nu en serviceinriktad och strukturerad kontorsassistent till vårt projektkontor för Uppsala Spårväg. Hos oss får du en central roll i ett internationellt och dynamiskt projekt där du bidrar till att skapa ordning, trivsel och effektivitet i vardagen.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som kontorsassistent är du vårt första intryck - både för besökare och nya medarbetare. Du är en viktig del av projektets puls och ser till att kontoret fungerar smidigt. Rollen innebär ett brett spektrum av administrativa och praktiska uppgifter, där din förmåga att ta initiativ och skapa struktur kommer till sin rätt.Arbetsuppgifter
Välkomna besökare och hantera inkommande samtal och e-post.
Ge administrativt stöd till projektorganisationen, inklusive bokningar, dokumenthantering och mötesförberedelser.
Ansvara för posthantering, leveranser och inköp av kontorsmaterial.
Koordinera interna och externa möten.
Introducera ny personal i projektet.
Utföra övriga kontors- och receptionsrelaterade uppgifter.
Vi söker dig som har
Erfarenhet från liknande roll inom reception, kontorsservice eller administration.
God datorvana och erfarenhet av MS Office (Word, Excel, Outlook).
Vana att arbeta i administrativa system/affärssystem.
Förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera uppgifter samtidigt.
En stark servicekänsla och god kommunikativ förmåga.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Kunskaper i Spanska (samtalsnivå) är meriterande då många av medarbetarna är spansktalande.
Gymnasieutbildning är ett krav.
Meriterande
Erfarenhet från bygg- eller industribranschen.
Eftergymnasial utbildning inom administration, service eller liknande är meriterande.
Vi hoppas att du är:
Professionell, prestigelös och serviceinriktad.
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad.
Självständig, initiativtagande och snabbfotad.
Bekväm i internationella miljöer och en god lagspelare.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid, som nyckelperson på vårt kontor räknar vi med 100% kontorsnärvaro.
Placering: Uppsala
Varför ska du arbeta på NYAB?
Hos NYAB ges alla utrymme till att vara sig själva. Att välkomna olikheter och skapa förutsättningar för utveckling, individuellt och kollektivt, bygger en kultur av prestation. Mångfalden av människor, med olika egenskaper och kompetenser, i kombination med höga ambitioner skapar en miljö där individer trivs, utvecklas och presterar.
Genom vår entreprenöriella själ har vi skapat en familjär gemenskap med stark lagkänsla där vi vågar vara modiga och framåtlutade för att hitta nya vägar och möjligheter att utvecklas. På NYAB arbetar du inte ensam, utan tillsammans mot ett gemensamt mål med möjlighet till utveckling och interna karriärvägar. Vi tar tillvara på varje medarbetares kompetens och drivkraft i en miljö med individen i centrum och möjlighet till påverkan i varje enskild roll, med frihet under ansvar. Ersättning
