Kontorist Malmö
2026-01-31
VI REKRYTERAR!
Jobbpunkten AB har fått fortsatt förtroende att genomföra rekrytering åt en arbetsgivare med verksamhet i Malmö och närliggande områden.
Kund söker en kontorist till sitt översättningskontor på Rosengård Centrum i Malmö. Tjänsten är administrativ och serviceinriktad och innebär daglig kontakt med kunder samt stöd i olika ärenden.Publiceringsdatum2026-01-31Dina arbetsuppgifter
Hjälpa till med översättning av dokument
Fylla i och hantera blanketter
Ge stöd vid kontakter och ärenden hos olika myndigheter
Övriga administrativa uppgifterKravprofil för detta jobb
Flytande arabiska och svenska i tal och skrift
Ansvarstagande och lyhördhet
Ansvarstagande och serviceinriktad
Är du intresserad av denna lediga tjänst eller känner någon som letar efter jobb inom administration?
Välkommen till vår rekryteringsträff med snabbintervjuer på plats!
6 februari 2026
10:00-14:00
Södergatan 39 Helsingborg Gatuplan
Ta med ditt utskrivna Cv ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: jobb@jobbpunkten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontorist Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbpunkten AB
(org.nr 559073-9032)
213 61 MALMÖ Jobbnummer
9715601