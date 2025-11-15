Konsumentsäljare till Rustabo och Svesol
Vi på Rustabo och Svesol söker fler säljare & rådgivare för att vara med på vår fortsatta tillväxtresa.
Vill du vara med i en familjär företagsgrupp som har kunden i fokus och vara en del av ett team där alla trivs? Då är du rätt för oss! Vi tar ansvar, har högt i tak och utvecklas tillsammans!
Bli en del av tillväxtresan på Rustabo och Svesol
Rustabo säljer takbyten och vi är det mest prisvärda alternativet på marknaden. "Vi tror på att förändra marknaden genom att tänka annorlunda." Rustabo har sitt ursprung i Dalarna med hantverkstradition och kunskap om byggnation som funnits i många generationer.
Svesol har över 25 års erfarenhet & kunskap av solenergi och med det är vi bland de bästa i Sverige på solceller, batterier och solfångare. Vi bygger effektiva solcells- och batterianläggningar för problemfri drift, bästa livslängd och högsta säkerhet enligt Svesols installationsstandard.
Att arbeta som säljare & rådgivare på Rustabo och Svesol ger dig möjligheten till utveckling i Sveriges ledande företagsgrupp inom sitt område. Du bearbetar marknaden i Örebro län med omnejd och säljer takbyten, solcellsanläggningar och batterianläggningar till konsumenter.
Vi söker dig som tänker som vi, vill ha kul på jobbet, är driven och vill utvecklas i ett företag med stora visioner och som vill vara med och förändra marknaden.
Ansvar
Vår värdering är lika enkel som tydlig:
ANSVAR i varje led ger trygga medarbetare och nöjda kunder.
ANSVAR innebär att varje medarbetare hos oss tar sitt ansvar på sitt avgränsade område. Detta leder till att vi tillsammans tar ansvar på alla delar för kunden, leverantörer, samarbetspartners och varandra.
Som person ska du vara positiv, målinriktad och ansvarstagande samt trivas med människor och omväxlande arbetsuppgifter. Du bör ha datavana.
Eftersom vi internutbildar dig och mer ser på dig som person än dina meriter så ställer vi inte krav på någon formell utbildning. Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper i rekryteringsprocessen.
För jobbet krävs B-körkort.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast möjligt. Vi genomför intervjuer löpande - vänta därför inte med din ansökan!
Ansök via mail till jobbansokan@rustabo.se
och bifoga CV och personligt brev. Märk ansökan med "Konsumentsäljare Kumla"
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Rosenqvist, Försäljningschef, via fredrik.rosenqvist@rustabo.se
eller 010-211 51 06.
