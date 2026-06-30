Konsultuppdrag som Teknisk projektledare
Boss Business Partner North AB / Civilingenjörsjobb / Mora Visa alla civilingenjörsjobb i Mora
2026-06-30
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boss Business Partner North AB i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva utvecklingen i ett framgångsrikt industriföretag där innovation, kvalitet och tekniskt kunnande står i centrum? För kunds räkning söker vi nu en Projektledare / Produktionsutvecklare som vill ta en nyckelroll i arbetet med att utveckla produkter, processer och framtidens produktion i rollen som konsult via oss på Boss Business Partner.
Vår kund är ett väletablerat tillverkningsföretag med en stark position på marknaden och lång erfarenhet av att leverera avancerade produkter till kunder, från konstruktion och verktygsframtagning till produktion och leverans vilket skapar en dynamisk miljö med stora möjligheter att påverka.
Om uppdraget
I rollen kommer du att ansvara för kalkylering och offerering av nya projekt samt leda arbetet med att introducera nya produkter i produktionen. Du driver projekt från idé till färdig produkt och säkerställer att övergången från offert till produktion sker på ett effektivt och kvalitativt sätt. Arbetet innebär ett nära samarbete med kunder, leverantörer och interna funktioner där du blir en viktig länk mellan utveckling och produktion.
Du kommer även att involveras i produktutveckling, beredning, investeringar i ny utrustning samt förbättrings- och standardiseringsarbete inom produktionen. Rollen erbjuder en kombination av strategiskt och operativt arbete där du får möjlighet att påverka verksamhetens framtida utveckling.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning inom tillverkande industri och som har god förståelse för produktutveckling, kalkylering och produktionsprocesser. Du har en teknisk utbildning inom exempelvis maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande. Erfarenhet av LEAN, kvalitetsarbete och industrins standarder är meriterande.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med att driva projekt framåt. Du har ett starkt tekniskt intresse, god samarbetsförmåga och motiveras av att skapa resultat tillsammans med andra.
Låter detta som nästa steg i din karriär?
Välkommen med din ansökan som konsult, vid frågor hör gärna av dig till Evelyn Hult, evelyn@bossbp.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815646-2076826". Arbetsgivare Boss Business Partner North AB
(org.nr 559280-9213), https://bossbusinesspartner.teamtailor.com
792 52 (visa karta
)
792 52 MORA Arbetsplats
Boss Business Partner Jobbnummer
9984377