Konsultenhetschef inom penetrationstest
Combitech AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2025-12-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Är du en drivande ledare med passion för cybersäkerhet? Combitech söker nu en Konsultenhetschef till vår växande verksamhet i södra Sverige. Placeringsort kan vara Lund, Växjö eller Göteborg. Även andra orter i regionen kan vara aktuella för rätt person. Här får du möjlighet att leda och utveckla ett engagerat team inom penetrationstestning och Red Teaming. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du kan göra skillnad!
Din roll som Konsultenhetschef på Combitech
Som konsultenhetschef hos oss på Combitech, en del av försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB, kommer du att spela en nyckelroll i att vidareutveckla vår enhet Security Testing and Red Teaming i vår Cybersäkerhetsdivision. Gruppen jobbar idag dagligen med penetrationstester, tekniska utredningar, säkerhetstester mot KSF, etc. Inom Red Teaming jobbar vi med scenariobaserade tester och övningar tillsammans med kunder, samt även verktygsutveckling.
I din roll som konsultenhetschef ansvarar du för att leda enheten i syd, med fokus på att planera, belägga och utveckla teamet i samarbete med dina chefskollegor. Eftersom teamet är utspritt över landet, kommer en del av ditt ledarskap att ske på distans. Du kommer ha mycket kundkontakt och delta aktivt i konsultuppdrag, ofta tillsammans med andra i teamet. Rollen inkluderar även rekrytering av nya konsulter samt att säkerställa enhetens utveckling och lönsamhet.
I din vardag ingår även att delta i upphandlingar och offertarbete samt att skapa förutsättningar för trygga och effektiva leveranser. Du är en del av ledningsgruppen för Security Testing and Red Teaming, där du driver enhetens utveckling och bidrar till Cyber Defense Center-erbjudandet.
Vem är du?
Vi söker dig med lång erfarenhet och djup förståelse för penetrationstester och tekniska Red Team-övningar. Du har ett helhetsperspektiv och erfarenhet av olika teknologier inom flera branscher. Kunskap om verktyg och ramverk såsom PTES, OWASP, MITRE, KSF, TIBER och NIST är ett krav. Tidigare erfarenhet från roller som team lead eller liknande är också ett krav.
Som konsultenhetschef är du en viktig kulturbärare. Vi hoppas att du inspireras av våra värdeord - respekt, samarbete och passion - och att du ser dem som en naturlig del av ditt arbete. Då rollen innefattar internt samarbete behöver du vara kommunikativ och inneha förmåga att samverka med dina medarbetare, kollegor, andra delar av Combitech samt våra kunder.
Då tjänsten omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontakt/Rekryterande chef: Jonas Wennerberg +46 70 6992645 Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38863". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9644371