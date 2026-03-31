Konsultenhetschef
Combitech söker nu en konsultenhetschef för enheten Utvecklingscenter i Göteborg, där du får möjlighet att leda och utveckla vårt team inom produktutveckling. Vi söker dig som har erfarenhet av att leda personal och har en gedigen teknisk bakgrund. Hos oss får du kombinera ditt tekniska kunnande med ett engagerat ledarskap och bidra till att möta framtidens utmaningar.
Din roll som Konsultenhetschef
I rollen som konsultenhetschef får du ett traditionellt personalansvar med tydligt fokus på medarbetarnas personliga utveckling. Du blir en del av resultatenhetens ledningsgrupp tillsammans med resultatenhetschefen och övriga konsultenhetschefer, där ni arbetar mot gemensamma mål och delar ansvaret för enhetens resultat och långsiktiga utveckling. Här möts du av ett prestigelöst och stöttande ledningsteam som värdesätter arbetsglädje, samarbete och balans i livet.
Uppdraget är både omväxlande och utvecklande. Rollen erbjuder stor flexibilitet och ger dig möjlighet att forma ditt arbete utifrån dina erfarenheter, intressen och det som skapar motivation för dig och ditt team. Utöver ditt ledarskap kommer du även att arbeta som konsult i uppdrag, vilket gör att du behåller närheten till tekniken samtidigt som du fortsätter växa i din ledarroll. Som konsultenhetschef blir du en central kulturbärare på Combitech.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har ett coachande förhållningssätt och ett intresse för att i lyhörd och tydlig kommunikation ge stöd åt medarbetare att utvecklas och hitta sätt att bidra till andras utveckling utifrån sina förutsättningar och förmågor.
Du är van att arbeta målinriktat och trivs i en resultatorienterad verksamhet med människan i fokus och ett proaktivt, långsiktigt förhållningssätt. Du har integritet och trygghet att balansera olika åtaganden och utmaningar parallellt i samverkan med andra.
Du har erfarenhet av arbetslivets utmaningar och förutsättningar samt från yrkesroller som kan ge värde framförallt för våra kunder inom olika industrier. Du är utbildad civilingenjör/högskoleingenjör eller har motsvarande akademisk examen. Vi ser gärna att du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt, och har god administrativ förmåga.
Vi värdesätter erfarenhet av konsultverksamhet, projektledning, förändringsledning, koordinering och teamledning men framför allt en personlig mognad och intresse för ledarskap där denna chefsroll känns som ett naturligt nästa steg för dig.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Kontaktperson: Agneta Ivanovic, +46 102163811
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
