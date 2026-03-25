Konsultchefsassistent - Helsingborg
2026-03-25
Om Processbemanning AB: Vi är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi arbetar mot industrin i södra Sverige och bemannar och rekryterar framgångsrikt till ledande industriföretag i regionen. Processbemanning är ett tillväxtföretag där vi arbetar i ett tight team med högt driv och stort fokus på affärer och leverans. Inför vår tillväxtresa under 2026 behöver vi förstärka teamet ytterligare.
Vi söker: Nu söker vi en driven Konsultchefsassistent till vårt interna team i Helsingborg. Du kommer ha ett övergripande administrativt ansvar och vara en viktig intern servicefunktion på kontoret. Du kommer i din roll som Konsultchefsassistent ha en viktig del i vårt dagliga bemanningsarbete där vi har mycket kontakt med så väl kunder som anställd personal. I tjänsten arbetar du med hela eller delar av rekryteringsprocessen vilket innefattar bland annat CV-granskning, telefonintervjuer, personliga intervjuer, referenstagning, uppföljning, sammanställningar av profiler.
Utöver det dagliga arbetet inom vår rekryteringsverksamhet ingår även andra arbetsuppgifter där bland annat telefonsupport, besöksmottagning, attestering av tidrapportering, hantering av lönefrågor, administrativa uppgifter och andra förekommande uppgifter på ett växande kontor.
Du kommer att arbeta självständigt men i nära samarbete med dina kollegor. I rollen krävs att du gillar att arbeta i ett högt tempo samt serviceinriktat då du i rollen supporterar våra konsultchefer, kunder och konsulter.Publiceringsdatum2026-03-25Kvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning ifrån Universitet eller högskola alternativt relevant arbetslivserfarenhet ifrån snarlik verksamhet
Du är en mycket god administratör och har goda kunskaper i Office-paketet (Word & Excel)
Du har ett brinnande intresse för kunder, konsulter och att hitta långsiktiga och hållbara lösningar för alla parter
Du drivs av att arbeta i en miljö med högt kundfokus och service
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
För resor i tjänsten krävs Körkort (B)
Personliga egenskaper: Som person är du flexibel, noggrann och mycket serviceminded. Du trivs att arbeta i en självständig roll men har även lätt för att samarbeta med andra och ser service som en naturlig del i din yrkesroll. Vidare tycker du om att jobba i ett högt tempo och är ansvarstagande och resultatorienterad. För oss är det också viktigt att du är prestigelös, självständig och trivs på ett mindre, men växande företag! Då vi arbetar brett, har du lätt för att ta till dig ny kunskap och visar ett intresse för att lära mer.
Ansökan: Vi ser fram emot din ansökan och omber dig att söka omgående. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt. För frågor om tjänsten vänligen kontakta Ann Larsson tel. 070-316 70 20. Ansök via länk nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7458890-1912330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9818440