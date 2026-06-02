Konsultchef Umeå
Konsultia AB / Personaltjänstemannajobb / Umeå Visa alla personaltjänstemannajobb i Umeå
2026-06-02
, Vännäs
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, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Junior konsultchef Umeå
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering inom industri, teknik och logistik. Vi har en urstark marknadsposition i Norra Sverige och finns idag på flera orter från Gällivare till Helsingborg. Till vårt etablerade kontor i Umeå söker vi nu en junior konsultchef som vill utvecklas i en roll nära både kund, konsult och affär.
Om rollen
Du blir en del av ett etablerat team i Umeå och får möjlighet att växa in i konsultchefsrollen med stöd av erfarna kollegor, tydliga arbetssätt och nära samarbete i vardagen.
I rollen arbetar du operativt och nära verksamheten, bland annat med att:
• stötta i kontakt med kunder och bidra till goda relationer
• matcha kandidater och konsulter mot uppdrag
• följa upp konsulter och bidra till hög kvalitet i leveransen
• arbeta med rekrytering, administration och daglig koordinering
Det här är en roll för dig som vill lära dig bemannings- och rekryteringsbranschen från grunden. Du arbetar nära kollegor på kontoret i Umeå och får stöd från både teamet, centrala stödfunktioner och ledning. Med tiden finns goda möjligheter att utvecklas vidare inom bolaget.
Vi söker dig som
• är engagerad, relationsskapande och trivs i en roll med många kontaktytor
• har ett affärsmässigt tänk och gillar att ge god service
• är strukturerad, ansvarstagande och van att ta egna initiativ
• vill utvecklas inom bemanning, rekrytering och kundarbete
Tidigare erfarenhet av service, försäljning, administration, rekrytering eller annat relationsnära arbete är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vilja att utvecklas.
Därför ska du välja oss
Hos Konsultia har vi korta beslutsvägar och stor frihet under ansvar. Du får mandat att påverka, stöd för att lyckas och chansen att bygga något som gör avtryck. Vi tror på människors potential och vill att våra medarbetare ska växa med oss. I senaste medarbetarundersökningen för 2025 fick vi 4,5 av 5 i helhetsbetyg av våra interna medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-02Övrig information
Start enligt överenskommelse. Vi intervjuar löpande så vänta inte med att söka – sista ansökningsdag är 28 juni 2026.
Anställningen är ett vikariat med stor möjlighet till tillsvidareanställning efter vikariatet. B-körkort är ett krav.
Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Hanna Nordahl hanna@konsultia.se
, 072-517 26 35 eller HR-ansvarig Johan Alm, 070-289 31 10, johan@konsultia.se
Vill du veta mer om Konsultia generellt? Här berättar vi kort om bolaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7840166-2032506". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.teamtailor.com
Östra Strandgatan 26a (visa karta
)
903 33 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Jobbnummer
9943693