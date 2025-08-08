Konsultchef till Tranpenad i Helsingborg
Tranpenad AB / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
Har du erfarenhet av att vara konsultchef inom blue-collar? Drivs du av ledarskap, och rekrytering? Trivs du i en miljö med högt tempo, entreprenörsanda och där varje dag bjuder på nya möjligheter? Då kan detta vara ditt nästa steg!
Vi söker en Konsultchef som vill bli en viktig del av vårt härliga Skåne-team, där arbetsglädje och nära samarbete är självklara delar av vardagen.
Vi letar efter en briljant människokännare som kan hitta guldkornen till våra kunder. Är du en mästare på att se styrkan i olika personligheter, se att varierande erfarenheter är en tillgång och framför allt uppmärksamma potential, då kommer du att lyckas bra.
För att trivas med tjänsten behöver du vara strukturerad, lösningsorienterad och se möjligheter där andra ser hinder. Med de egenskaperna kommer du att passa perfekt i vårt härliga team i Skåne! Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som konsultchef får du en varierad och utvecklande vardag, med både kundansvar och personalansvar. Du har eget ansvar för dina kunder, samt eget personalansvar för dina konsulter.
Arbetsuppgifter Rekrytering av konsulter till våra uppdrag
Onboarding av dina konsulter
Personaladministration och personalvård
Kundbesök alternativt stationärt arbete ute hos dina kunder
Daglig kontakt med kunder och konsulter
Bearbeta nya och befintliga kunder
Nyckeltals- och leveransuppföljning
Om dig som söker
Vi söker dig som är målinriktad, drivs av att utveckla affärer och är duktig på att bygga relationer med kunder, konsulter och kandidater. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och drivs av utmaningar.
Vi tror att du är effektiv och självgående, likväl som du är noggrann och är bra på att prioritera arbetsuppgifter. Våra kunder bedriver verksamhet under växlande tider på dygnet, vilket ställer höga krav på flexibilitet och ansvarstagande hos dig.
Vidare ser vi att du är trygg i ditt ledarskap, då du har fullständigt personalansvar för dina konsulter. Du har dock stöd ifrån övriga kollegor och arbetar tätt ihop med dem när det gäller planering och rekryteringar. Du är ett socialt geni som gillar att skaffa nya kontakter och nätverka i olika forum i syfte att skapa bra förutsättningar för ditt arbete!
Krav:* Tidigare erfarenhet av rekrytering * B-körkort Meriterande om du har ett stort nätverk i Malmö-, Helsingborg- och Landskronaområdet.
Övriga villkorOmfattning: Heltid Placering: Helsingborg Lön: Fast månadslön Start: Omgående
Vad vi kan erbjuda dig
Hos Tranpenad kommer du till ett företag i en expansiv fas, med hög entreprenörsanda och stora möjligheter för personlig utveckling. Gillar du att jobba med människor, skapa förtroende, samt att få både stora som små saker att hända - då kommer du älska varje dag på jobbet!
Om Tranpenad GroupSedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega. Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
Tranpenad ett Karriärföretag 2025
Tranpenad har utsetts till Karriärföretag 2025 för vårt arbete med att skapa en engagerande och utvecklande arbetsmiljö. Som en av Sveriges största aktörer inom bemannings- och driftpartnerlösningar erbjuder vi våra medarbetare möjligheter att arbeta inom lager, logistik, e-handel, industri och produktion. Genom vårt fokus på personlig utveckling och ansvarstagande gör vi oss till en attraktiv arbetsgivare för dem som vill växa och bidra till framgångsrika kundrelationer.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon. Vid frågor om tjänsten kontakta kontorschef Christian Sandell, 0706-170117.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Ersättning
