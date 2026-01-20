Konsultchef till Boxflow - Göteborg
Om tjänsten
Boxflow växer och vi behöver dig! Nu letar vi efter en ny kollega till vårt härliga gäng i Göteborg. Vi tillhandahåller bemanningslösningar riktad mot kollektiv personal inom lager och industribranschen. Vardagen för en konsultchef hos oss är väldigt omväxlande med stort fokus på kund- och konsultnöjdhet. Hos oss erbjuds en spännande tjänst i ett snabbväxande bolag!
Arbetsuppgifter
Som konsultchef hos oss på Boxflow kommer du, tillsammans med ditt team, utveckla och bygga långsiktiga relationer med våra kunder och konsulter. Dina arbetsuppgifter kommer innebära rekrytering och personalansvar för våra konsulter. Bemanningsplanering och administration utgör också en stor del av din vardag.
I rollen som konsultchef jobbar du även med den dagliga kontakten med kunder och konsulter via telefon, mail och fysiska besök. Vid kundbesök tar du kravprofil, säkerställer kundens behov av kompetens och sköter sedan hela processen från kundbesök till anställning hos kund. Utöver detta ingår även:
Personalplanering
Konsultvård
Merförsäljning/utveckling av befintliga uppdrag
Administration
Personalansvar/coachning
Profil & bakgrund
Vi tror att du som söker har tidigare erfarenhet av bemanning. Har du dessutom erfarenhet som konsultchef ser vi det som meriterande. För att lyckas i din roll som konsultchef förstår du vikten av att arbeta strukturerat och noggrant med tydligt fokus på att driva arbetet mot mål och att slutföra uppgiften. Vidare är du en person som ser vad som behöver göras och tar egna initiativ. Eftersom våra dagar kan svänga snabbt bör du trivas i en föränderlig miljö och är orädd inför nya situationer. Du motiveras av utmaningar och är bra på att bygga relationer och att skapa förtroende hos andra människor.
Som person är du nyfiken, flexibel, ordningsam, målmedveten och handlingskraftig. Vidare trivs du med stort eget ansvar och är duktig på att bibehålla och skapa goda relationer med både kunder och konsulter.
Kvalifikationer
Erfarenhet av rekrytering, gärna inom bemanningsbranschen
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Annat språk är meriterande
B-körkort är ett krav
Vi sitter i ljusa, fina lokaler precis vid Stenpiren och du kommer ingå i ett fantastiskt härligt gäng där mycket värme, skratt och gemenskap genomsyrar vårt kontor!
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas med start omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik, industri och tjänstemän. Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda.
Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
