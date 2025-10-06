Konsultchef/Talent Manager till Randstad i Jönköping
2025-10-06
Är du en relationsbyggare med ett starkt affärsdriv? Vill du ha en roll där du får äga hela processen - från att skapa nya affärsmöjligheter till att bygga och leda ditt eget team av framgångsrika konsulter? Perfekt. På Randstad, världens största partner inom HR, söker vi nu en konsultchef som vill vara med och forma framtidens arbetsliv tillsammans med oss. Hos oss får du friheten att bygga din egen framgång, med stödet från ett globalt ledande företag i ryggen.
Om rollen - din möjlighet att göra skillnad
Som konsultchef hos oss är ingen dag den andra lik, men ditt uppdrag är alltid glasklart: att skapa tillväxt för både våra kunder, våra konsulter och din egen affär. Du har ett 360-gradersansvar som innebär att du är spindeln i nätet och den drivande kraften i varje del av processen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Affärsutveckling & Försäljning: Du identifierar och bearbetar proaktivt nya kunder genom prospektering och nätverkande. Du ansvarar för hela säljcykeln, från första kontakt och behovsanalys till offertskrivning, förhandling och avtal.
Personalansvar: Du är ledaren för dina konsulter. Det innebär att du ansvarar för att attrahera, rekrytera och coacha dem. Du genomför medarbetarsamtal, sätter löner och arbetar aktivt för att dina konsulter ska trivas, utvecklas och prestera på topp ute hos våra kunder.
Relationsbyggande: Du bygger och vårdar långsiktiga partnerskap med både nya och befintliga kunder. Din expertis och ditt engagemang gör dig till en självklar rådgivare i deras kompetensförsörjningsfrågor.
Administration: Du säkerställer en hög kvalitet i allt från tidrapportering och avtalshantering till uppföljning och prognoser. Du har fullt resultatansvar för din kund- och konsultstock.
Din profil - en passionerad relationsbyggare med vinnarskalle
För att lyckas och trivas i den här rollen ser vi att du är en person som älskar att göra affärer och som genuint brinner för att se andra människor växa. Du är en självgående och orädd lagspelare som motiveras av att nå - och överträffa - dina mål.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av en liknande roll, exempelvis som konsultchef, account manager, rekryterare, produktionsledare, teamledare eller liknande. Det är meriterande med ledarerfarenhet.
Jobbat med försäljning av något slag.
Ett genuint intresse för ledarskap och en förmåga att inspirera och motivera andra.
En stark egen motor och en strukturerad arbetsmetod för att hantera flera processer samtidigt.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt B-körkort.
Har du dessutom tidigare erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen är det starkt meriterande, men din personlighet och ditt driv är det allra viktigaste.
Vad vi på Randstad erbjuder dig:
När du blir en del av Randstad blir du en del av ett team som präglas av hög ambitionsnivå, mycket energi och en stark gemenskap. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare, och därför investerar vi i dig. Hos oss får du:
En plats i ett världsledande företag med ett av branschens starkaste varumärken.
Fantastiska utvecklingsmöjligheter, både lokalt och globalt.
En hybrid och flexibel arbetsplats där vi värdesätter balans mellan arbete och privatliv.
En inspirerande och stöttande kultur där vi firar framgångar tillsammans och hjälper varandra att lyckas.
En konkurrenskraftig fast lön med en attraktiv provisionsmodell.
För frågor om rollen, vänligen kontakta Sophie Jörnelius, Professional & Operational Manager, på sophie.jornelius@randstad.se eller 0721678143.
eller 0721678143.
