Konsult | Technology, Strategy and Transformation |Stockholm
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2026-06-30
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Vill du vara med och driva förändring i den finansiella sektorn? På EY Financial Services Technology, Strategy and Transformation arbetar du i skärningspunkten mellan verksamhet, teknik och genomförande tillsammans med kompetenta kollegor och stark laganda. Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i karriären och bli en del av vårt team i Stockholm.
Din roll som konsult
Som konsult hos oss arbetar du i uppdrag som hjälper banker, försäkringsbolag och andra finansiella aktörer att utveckla verksamhet, processer och teknik. Rollen passar dig som vill arbeta nära både verksamhet och IT och bidra i förändringsinitiativ där struktur och samarbete är avgörande.
I rollen får du successivt ta större leveransansvar, exempelvis genom att:
Arbeta i transformationsinitiativ inom digitalisering, verksamhetsutveckling och implementation.
Driva leveranser framåt genom koordinering, struktur och uppföljning i komplexa projektmiljöer.
Agera brygga mellan verksamhet och IT genom att omsätta behov till lösningar.
Stötta och på sikt driva delar av agila leveranser, projekt eller program i nära samarbete med kollegor och kundteam.
Utvecklas i konsultrollen och växa mot större ansvar och ledarskap.
Du får också möjlighet att bidra internt till affärsutveckling och vidareutveckling av EY:s erbjudande.
Kvalifikationer för tjänsten
Vi söker dig som:
Har cirka 3–8 års arbetslivserfarenhet, gärna inom verksamhetsutveckling, IT, projektledning, agila leveranser eller transformation. Konsulterfarenhet är meriterande.
Har erfarenhet från bank, försäkring eller annan finansiell verksamhet.
Har en teknisk eller analytisk utbildningsbakgrund (exempelvis systemvetenskap, industriell ekonomi, datateknik eller liknande).
Har hög språklig nivå i tal och skrift på svenska och engelska.
Egenskaper för att lyckas i rollen
Du har ett starkt intresse för digitalisering och teknisk utveckling inom finanssektorn och är nyfiken, strukturerad och lösningsorienterad. Du tar ansvar, trivs i team och motiveras av att utvecklas i komplexa leveranser.
Vad EY erbjuder dig
Kontinuerligt lärande: Du utvecklar tankesätt och färdigheter som hjälper dig att navigera in i framtiden.
Framgång så som du definierar den: Vi ger dig verktygen och flexibiliteten, så att du kan göra skillnad på ditt sätt.
Transformativt ledarskap: Vi ger dig insikter, coachning och självförtroende för att bli den ledare som världen behöver.
Inkluderande kultur: Du kommer att accepteras för den du är och få möjlighet att använda din röst för att hjälpa andra att hitta sin.
Läs gärna mer om vad EY kan erbjuda dig på Karriärsidan, i sociala medier och på Karriärbloggen.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Då är du varmt välkommen att söka tjänsten. Skicka in din ansökan senast den 9 augusti 2026. Vi kommer att gå igenom ansökningarna efter sommarperioden och planerar att påbörja intervjuer i mitten av augusti Vid frågor om tjänsten kontaktar du Elina Jonsson på elina.jonsson@se.ey.com
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Adrian Lyng på adrian.lyng@se.ey.com
.
Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young Aktiebolag
(org.nr 556053-5873)
Hamngatan 26 (visa karta
)
111 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Ernst & Young AB Jobbnummer
9986036