Konsult/Interim - IT-Leveransansvarig i Stockholm
2025-08-15
Vi söker nu för kunds räkning en IT-leveransansvarig inom infrastruktur för ett uppdrag i Stockholm!
I detta uppdrag kliver du in i en nyckelroll där du får möjligheten att säkra drift, tillgänglighet och vidareutveckling av en affärskritisk IT-infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kombinerar både on-prem och molnbaserade lösningar, med Microsofts teknologier som grund. Rollen innebär ett nära samarbete med externa leverantörer och interna intressenter, där du ser till att tekniska leveranser håller hög kvalitet och är i linje med verksamhetens mål och krav.Detta är ett konsultuppdrag med start så snart som möjligt där du är anställd hos oss på Ada Digital och hyrs ut som konsult till vår kund, med möjlighet att bli överrekryterad till kunden.
Vi erbjuder dig
Ett uppdrag där du blir den centrala länken mellan verksamhet, teknik och leverantörer, med helhetsansvar för att samordna, följa upp och säkra tekniska leveranser i en komplex miljö. Din erfarenhet av att kommer att göra skillnad från dag ett. Du arbetar nära både teknikteam och affärsverksamhet och bidrar till en stabil och säker IT-infrastruktur.
Det här gör du hos oss
• Koordinerar och leder arbetet mellan interna IT-funktioner och externa leverantörer
• Följer upp och säkerställer att SLA, avtal och leveranskvalitet efterlevs
• Säkerställer drift, tillgänglighet och livscykelhantering i Microsoftmiljö (Windows Server, AD, Azure)
• Leder och deltar i tekniska initiativ inom infrastruktur, säkerhet och identitetshantering
Ditt team och arbetsplats
Du verkar i en IT-organisation med ett brett leverantörsnätverk, där samarbete och samordning är nyckeln till framgång. Du arbetar nära IT-arkitekter, projektledare och driftspartner för att säkerställa att leveranskvalitet. Kontoret är beläget i Danderyd, med möjlighet till hybridarbete.
Mer om dig
Vi söker dig med en bakgrund som kombinerar teknisk kompetens med erfarenhet av leverantörshantering. Du har arbetat i roller där uppföljning, samordning och relationsbyggande med leverantörer varit en central del av vardagen. Som person är du strukturerad, kommunikativ och van att samarbeta med både teknik- och affärssidan. Du behärskar svenska och engelska obehindrat, både i tal och skrift.
• Erfarenhet av IT-infrastruktur i Microsoftmiljö (on-prem/Azure)
• Dokumenterad erfarenhet av att samordna och följa upp IT-leverantörer
• Kunskap inom Active Directory, nätverk, lagring och serverhantering
• Erfarenhet av att leda tekniska projekt eller leveranser
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
