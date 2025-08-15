Konsult/Interim - Customer Data Analyst i Göteborg
2025-08-15
Vi söker nu för kunds räkning inom dagligvaruhandeln en erfaren Customer Data Analyst för ett längre uppdrag i Göteborg!
I detta uppdrag får du använda din djupa analytiska kompetens för att påverka kundresan i en datadriven organisation. Du kliver in i ett uppdrag där din expertis kommer göra skillnad från dag ett. I en utvecklad datamiljö och ett team som värdesätter innovation, samarbete och flexibilitet får du chansen att vässa din kompetens, bidra med insikter och skapa kundnytta i en större, komplex miljö. Det är ett längre uppdrag som förväntas börja efter sommaren och pågå framtill våren 2026.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en växande verksamhet där insikter om kundbeteenden i digitala kanaler värderas högt. Här arbetar du i en mogen datamiljö tillsammans med engagerade kollegor inom marknad och analys. Du får bidra med din kompetens i ett bolag som uppmuntrar personlig utveckling och innovation, i nära samarbete med andra analytiker, data scientists och marknadsspecialister.
Det här gör du hos oss
• Analyserar kunddata för att identifiera mönster och generera insikter.
• Arbetar dagligen med Python och SQL för att skapa värdefulla datadrivna lösningar.
• Utför A/B-tester och arbetar hypotesdrivet för att förbättra kundupplevelsen.
• Samarbetar tätt med både affärs- och techteam, fungerar som en brygga däremellan.
• Bidrar till utvecklingen och analys av digitala kundmöten.
Ditt team och arbetsplats
Du kommer att tillhöra ett marknadsteam som är organiserat i flera avdelningar där du ingår i teamet med fokus på kunddata. Du arbetar tvärfunktionellt ut mot hela organisationen och samarbetar nära med allt från andra analytiker till content specialister. Du kommer utgå ifrån deras huvudkontor i Göteborg där det finns möjlighet till viss remote arbete.
Mer om dig
Som person är du kommunikativ och trivs med att omvandla komplexa insikter till affärsnytta. Du har också lätt för att samarbeta med andra och kan på ett lättsamt sätt förklara och visualisera olika typer av data för olika delar av organisationen och göra dig förstådd både på svenska och engelska. Du har en god förståelse för det kommersiella perspektivet, är vad vid att ta initiativ och bidrar i en kultur där man hela tiden utvecklas.
Vi ser gärna att du har en bakgrund inom analys och statistik eller motsvarande, med flera års erfarenhet inom CRM-/markands-/kundrelaterad dataanalys. Du är van att arbeta med Python och SQL på en hög nivå, och har även erfarenhet av molntjänster som AWS eller Azure. Det är meriterande om du har kännedom om Apache Airflow, Salesforce Marketing Cloud eller Google Analytics, likaså om du har viss koll på generativ AI.
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Head of Consulting
Mathias Jonsson mathias.jonsson@adadigital.se 0708 53 52 06
9459915