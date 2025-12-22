Konsult inom verksamhetsutveckling
Qflow Group AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2025-12-22
Vi söker dig som har en akademisk examen och erfarenhet av arbete med kommunal eller annan offentlig verksamhet inom områdena samhällsbyggnad, kommunalteknik, GIS/geodata eller socialtjänst.
Har du kompetens inom något av följande områden så kan du vara med och skapa samhällsnytta hos våra kunder:
Ledarskap
Verksamhetsutveckling, processutveckling och Förändringsledning
Process- och projektledning
Digitalisering, informationshantering och informationssäkerhet
Kravställning, upphandling och införandeprojekt
Verksamhetsanalys och organisationsutveckling
Specialist inom GIS/Geodata
Strateg inom infrastruktur eller VA
Som konsult med fokus på verksamhetsutveckling kommer du tillsammans med kollegor att få möjlighet att stötta fler kommuner att utveckla sina verksamheter för en hållbar samhällsutveckling.
I samarbete med våra kunder säkrar du en leverans av uppdrag med hög kvalitet. Du fördjupar befintliga relationer och bygger nya. Du samverkar och delar kunskap med dina kunder och kollegor inom Agima.
Att vara del av Agima - vad erbjuder vi?
Hos oss har du frihet och möjlighet att forma din egen utveckling och bidra till samhällsutvecklingen.
Hos oss kan du göra skillnad från dag 1 - du behövs och är central i affärsmodellen. Hos oss är det därför viktigt att du tar ansvar. Vi ger dig tillit och förtroende för dina kundrelationer.
Vi utvecklar varandra, verksamheter och samhället. Det är ledstjärnan och värderingarna som bygger vår gemensamma kultur.
Vi arbetar systematiskt med lärande och utveckling. Kompetenta och bra kollegor är prioriterat inom Agima.
Vi värdesätter gemenskap och att arbeta tillsammans, det ger energi och inspiration. Vi strävar efter att vara minst två i uppdragen både för lärande och trygghet för våra beställare. Hos oss kommer du att få delta i teamskapande aktiviteter.
Frihet och balans på riktigt betyder på Agima att du verkligen kan påverka din tid och att vi har förståelse för att livet består av andra saker utöver arbetet.
På Agima är vi övertygade om att olikheter berikar. Så ansöker du
