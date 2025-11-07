Konsult inom systemsäkerhet
2025-11-07
Är du vår framtida drivna och engagerade kollega med erfarenhet av systemutveckling och/eller mjukvara som vill ta steget in i den spännande världen av systemsäkerhet? Eller har du redan påbörjat den resan och vill ta nästa kliv? Vi på Combitech i Linköping söker nu dig som vill växa och utvecklas inom området systemsäkerhet.
Rollen
Du får tillsammans med fantastiska kollegor vara med och bidra till ett motståndskraftigt samhälle genom spännande och varierande uppdrag. Du erbjuds en spännande och utvecklande roll som konsult inom systemsäkerhet där vi också lägger stor vikt vid kompetensutveckling i absolut framkant inom området.
*
Du kommer att identifiera, analysera och hantera risker som kan påverka systemets säkerhet. Detta innebär att du utvecklar och implementerar strategier för att minimera dessa risker.
*
Du kommer att arbeta med och tillämpa relevanta säkerhetsstandarder och regelverk, såsom ISO 26262 och RTCA DO-178, för att säkerställa att systemen uppfyller högsta säkerhetskrav.
*
Du kan komma att leda projekt och arbeta nära kunder för att implementera säkerhetslösningar som möter deras specifika behov.
*
Du kommer att samarbeta med ledande experter inom området för att utveckla och förbättra säkerhetslösningar, vilket ger dig möjlighet att lära och växa i din roll.
*
Du får tillgång till kontinuerligt mentorskap och stöd från erfarna kollegor, samtidigt som du deltar i utbildningar och kompetensutvecklingsaktiviteter för att hålla dig uppdaterad med den senaste teknologin och metoderna inom området. Detta för att du ska utvecklas både personligt och professionellt.
Vi söker dig som
*
Erfarenhet av systemutveckling och/eller mjukvaruutveckling.
*
Ett genuint intresse för att utvecklas och fördjupa din kunskap inom systemsäkerhet.
*
Driv och engagemang i ditt arbete.
*
Förmågan att arbeta självständigt såväl som i team, då båda arbetsformerna är viktiga för att hantera våra varierande uppdrag.
*
En vilja att ständigt lära och utvecklas inom säkerhetsområdet för att hålla dig uppdaterad med den senaste tekniken och metoderna som främjar systemsäkerhetsarbetet.
*
Meriterande är erfarenhet av att arbeta med standarder som ISO 26262, RTCA DO-178 eller motsvarande, då detta visar på förmågan att hantera komplexa säkerhetskrav.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer. Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Rekryterande chef/Kontaktperson: Sanna Manhem, sanna.manhem@combitech.com
+46 734468484
