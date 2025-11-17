Konsult inom Life Science
Därför är detta jobb för dig Du vill vara med och göra verklig skillnad genom att arbeta som konsult inom Life Science. Vi bidrar tillsammans med våra kunder till att förbättra människors liv och livskvalitet genom att bland annat utveckla produktion, kvalitet och projektverksamhet. Här sätts du och din utveckling i fokus, tillsammans med din chef kommer du att forma utvecklingsvägar som passar dig och dina ambitioner. Du får även ett stöd i dina kollegor när ni hjälper varandra att lyckas i uppdrag och projekt.
Du blir en del av vårt affärsområde inom Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning. Arbetsuppgifter Vi arbetar med en bred kundbas inom framförallt läkemedelsindustrin och den medicintekniska branschen, här bidrar vi med vår expertkunskap och arbetar både ute i våra kunders verksamheter och i våra egna leveranser. I och med vår bredd blir din roll varierande och flexibel och utifrån dina egna erfarenheter och intressen arbetar du i ett uppdrag där du trivs och gör skillnad för våra kunder. Du kommer bland annat arbeta inom:
validering/kvalificering
QA
Projektledning
CSV
Processteknik/Produktionsutveckling
Kvalifikationer För att passa i rollen arbetar du förbättringsorienterat och du delar gärna med dig av din kunskap till kollegor. Du är lyhörd och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. För att lyckas i rollen har du även:
Dokumenterad erfarenhet från läkemedelsindustrin eller den medicintekniska branschen i roller såsom validering, QA, processingenjör, projektledare eller liknande
Nyfikenhet på/erfarenhet av konsultrollen
God kännedom om regelverk inom branschen
Relevant ingenjörsexamen eller motsvarande
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Malmö, Ångbåtsbron 1 eller på vårt kontor i Helsingborg, Stortorget 11. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-12-17. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lina Orfanidou, Talent Acquisition Partner. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
