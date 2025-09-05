Konsult Inom Ifrs & Koncernredovisning
2025-09-05
Vi söker en senior redovisningskonsult till kommande uppdrag i Stockholm - är du tillgänglig och nyfiken på nästa steg?
Är du konsult inom koncernredovisning med koll på IFRS och redo för nästa spännande uppdrag i Stockholm? Då vill vi prata med dig! Just nu söker vi dig som vill arbeta med kvalificerad redovisning hos våra kunder inom exempelvis förvärv, konsolidering och internationell rapportering. Här får du bidra i miljöer med shared service centers, utveckla processer och skapa långsiktigt värde. Du får jobba med moderna system, dedikerade team och påverka strukturen i bolag med global närvaro.
Ditt anställningserbjudande
Som konsult genom oss får du tillgång till uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad. Du väljer uppdrag tillsammans med oss, med fokus på långsiktighet och professionell utveckling. Du får en trygg partner i ryggen, en schysst ersättningsmodell och möjligheten att påverka din arbetsvardag. Här finns alltid utrymme för dina idéer och initiativ - vi vet att det är så du trivs bäst.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som konsult kan dina uppdrag bland annat inkludera:
• Koncernredovisning och konsolidering
• Tillämpning och kvalitetssäkring av IFRS
• Strukturering av rutiner och ekonomiprocesser
• Rapportering och uppföljning i moderna systemmiljöer
• Hantering av utländska bolag och valutor
• Stöd vid förvärv, fusioner och integration
• Dina exakta uppgifter formas efter kundens behov och din profil.
Värt att veta
Uppdragen är placerade i Stockholm med möjlighet till hybridarbete. Du kan vara underkonsult eller anställd hos oss under uppdragets längd. Längden varierar - ofta 6-12 månader - med chans till förlängning. Du arbetar nära ekonomichefer, controllers och koncernfunktioner i internationella miljöer.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerad redovisning, gärna inom koncernredovisning och IFRS. Du har troligen arbetat i större organisationer eller SSC-strukturer, är van vid konsolideringssystem och har koll på flöden över landsgränser. Du är självgående, noggrann och prestigelös - men också nyfiken, glad och driven. Din analytiska förmåga kombinerar du med en kommunikativ och lösningsorienterad inställning.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
