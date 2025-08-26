Konsult Fastighetsautomation
2025-08-26
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Sektionen finns geografiskt i Hälsingland, Gävleborg samt Uppsala.
Våra åtagande för tillfället är bl.a. Framtidsbygget i Gävle samt Hudiksvall, Studenternas IP i Uppsala, 2st säkerhetsklassade projekt i närområdet samt fastighets- industriprojekt åt lokala aktörer. Men vi hjälper även till med ledande roller i STEGRA samt vårt generalåtagande åt SSAB:s nya stålverk i Norr.
Vi söker dig som har erfarenhet inom fastighetsautomation, antingen som konsult, fastighetssidan eller entreprenörsledet.
Vi lägger stort fokus vid personlighet såsom erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig med 2-10 års erfarenhet av att arbeta som konsult inom Fastighetsautomation eller likvärdig erfarenhet ifrån branschen. Du är van att arbeta självständigt men även i grupp. Det är meriterande med kunskap inom MagiCAD och AutoCad-applikationer.
Du är driven, intresserad av att få påverka i tidiga skeden och sist men inte minst: har förmågan till samarbete där vi lämnar egot hemma!
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-01-09.
Jonathan Östergren, Gruppchef Fastighetsautomationjonathan.o.ostergren@afry.com
072-045 67 43
Niclas Fridholm Sektionschefniclas.fridholm@afry.com
072-085 82 18
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
