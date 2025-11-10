Konsult - Network Engineer i Stockholm
Bli Network Engineer hos vår kund i Stockholm och hantera nätverksincidenter samt säkerställ hög tillgänglighet.
I rollen som Network Engineer för vår kund i Stockholm kliver du in i ett viktigt konsultuppdrag där dina färdigheter inom nätverk, brandvägg och felsökning verkligen kommer till sin rätt. Du blir en nyckelperson där du arbetar med att återställa drift, analysera komplexa Layer 2- och Layer 3-problem och säkerställa hög tillgänglighet i nätverket. Som Network Engineer får du ansvar för att felsöka routing, switching och brandväggsincidenter (Palo Alto eller Check Point), samarbeta med automation-, infrastruktur- och applikationsteam och dokumentera permanenta lösningar för långsiktig stabilitet. Här får du utvecklas tekniskt, bygga djup kompetens inom nätverk och säkerhet - och göra verklig skillnad.
Vi erbjuder dig
• En betydelsefull roll i en miljö med hög tillgänglighet där dina network- och incidenthanteringskunskaper gör skillnad.
• En kultur som värderar samarbete, lärande och teknisk excellens - som Network Engineer blir du del av ett starkt team.
• Möjlighet att växa och bredda dig inom routing, brandvägg, säkerhet och automation som Network Engineer.
• Flexibla arbetsformer och moderna verktyg som stödjer dig i rollen som Network Engineer.
Det här gör du hos oss
• Tar ägarskap för nätverksincidenter som Network Engineer - från upptäckt till lösning.
• Felsöker och åtgärdar Layer 2- och Layer 3-problem (VLANs, routing, OSPF, BGP, MPLS) som Network Engineer.
• Utför end-to-end-analys över nätverk, brandväggar och anslutna system för att identifiera rotorsaker som Network Engineer.
• Hanterar och eskalerar incidenter kopplade till brandväggar (Palo Alto eller Check Point) i rollen som Network Engineer.
• Arbetar proaktivt med övervakningsverktyg och logganalys för att förebygga tjänsteavbrott som Network Engineer.
• Samarbetar med automation-, infrastruktur- och applikationsteam vid tvärfunktionella incidenter som Network Engineer.
• Dokumenterar incidenter, resultat och permanenta åtgärder för att höja långsiktig stabilitet som Network Engineer.
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av ett incident-response och operations-team med fokus på nätverk, routing, switching och brandväggar i en driftskritisk miljö. Du arbetar med moderna verktyg och system och samarbetar nära automation-, infrastruktur- och applikationsteam. Basplatsen är i Stockholm - möjlighet till viss distans eller hybridarbete kan förekomma.
Mer om dig
• Praktisk erfarenhet av Layer 2- och Layer 3-nätverk.
• God vana vid enterprise-brandväggar (Palo Alto eller Check Point).
• Stark kunskap om routing och switching (OSPF, BGP, MPLS, VLAN, STP).
• Bekväm med paketfångst, trafikflödesanalys och loggar.
• Proaktiv, analytisk och rotorsaksinriktad.
• Lagspelare med god kommunikationsförmåga och lugnt agerande under press.
• Flytande svenska och engelska.
• Meriterande: övervakningsverktyg, Linux-nätverksverktyg, automation/scripting eller nätverks-/säkerhetscertifiering.
Så här får vi kontakt
