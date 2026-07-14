Konstruktör till Fergas
Skill Kompetenspartner AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Vi söker nu en konstruktör till vår teknikavdelning i Linköping.
Det här är en bred konstruktörsroll där du arbetar med mekanikkonstruktion i både 2D och 3D, samtidigt som du har ett tydligt fokus på producerbarhet och hur våra produkter fungerar i verklig tillverkning.
Rollen innebär att du är med i hela kedjan från konstruktion och produktutveckling till att säkerställa att lösningarna fungerar i produktion. Du blir en viktig länk mellan konstruktion och produktion och arbetar nära två andra konstruktörer, där ni delar ansvar och stöttar varandra i vardagen. Alla tre i teamet arbetar med konstruktion, produktutveckling och produktionsnära frågor, men i den här rollen ligger ett extra fokus på att säkerställa att konstruktionerna är robusta, kostnadseffektiva och anpassade för produktion.
Du kommer också ha en viktig roll i att driva mindre förbättringsinitiativ och bidra i delprojekt kopplade till både produkt och produktion.Arbetsuppgifter
Rollen kombinerar konstruktion, produktionsteknik och beredning. Exempel på arbetsuppgifter är:
Konstruera och uppdatera ritningsunderlag i CAD (Autodesk Inventor 3D och AutoCAD 2D)
Arbeta med artikelstruktur och teknisk dokumentation i PLM-system
Säkerställa producerbarhet (DFM) och kostnadseffektiv konstruktion
Delta i förbättringsarbete kopplat till produkter, verktyg och produktion
Stötta produktion, supply chain, kvalitet, labb och sälj i tekniska frågor
Delta i arbete kring verktyg, fixturer och produktionsutrustning
Medverka i verifieringar, tester och tekniska utvärderingar
Ta delprojektsansvar i de utvecklings- och kundprojekt du är involverad i
En viktig del av rollen är att ha ett nära samarbete med produktionen, där en viktig del är att själv gå ut i fabriken, ställa frågor och omsätter dem i konstruktionsarbetet.
Vem är du?
Vi tror att du är en konstruktör som trivs i gränslandet mellan konstruktion, produktion och produktutveckling. Du gillar att förstå hur saker fungerar i praktiken och drivs av att skapa lösningar som fungerar hela vägen från ritning till färdig produkt.
För att passa i rollen är det viktigt att du är strukturerad, prestigelös och lösningsorienterad, och trivs i en roll där du får ta ansvar, driva delprojekt och ha många kontaktytor i organisationen.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjörsutbildning inom maskinteknik eller motsvarande
Erfarenhet av mekanikkonstruktion och tekniskt ritningsarbete
Goda kunskaper i CAD
Förståelse för tillverkningsmetoder inom mekanik/plåt
Erfarenhet av teknisk dokumentation och ändringshantering i PDM/PLM
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från tillverkande industri i breda tekniska roller
Erfarenhet av producerbarhet, DFM eller industrialisering
Erfarenhet av verktyg, fixturer eller produktionsutrustning
Erfarenhet av förbättringsarbete i produktion eller produktutveckling
Erfarenhet av delprojektledning eller tekniskt ansvar i projekt
Erfarenhet av ERP-system (t.ex. M3, IFS eller Monitor)
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du en roll där konstruktion och produktion möts på riktigt – och där ditt arbete får direkt påverkan i fabriken.
Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat teknikteam med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan funktioner.
Det här erbjuder vi:
En omfattande och varierad teknisk roll
Nära kontakt med produktion och snabba återkopplingsloopar
Möjlighet att påverka både produkter och arbetssätt
Stort eget ansvar i en verksamhet under utveckling
Ett erfaret och hjälpsamt team där man stöttar varandra
Det här är en roll för dig som vill ha helheten – från konstruktion till verklig tillverkning.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar Fergas tillsammans med Skill Rekrytering och Bemanning. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Anna-Stina Pantzare på anna-stina.pantzare@skill.se
.
Med anledning av semesterperiod kommer vi att återkoppla på din ansökan efter v.32.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Fergas Group är en verkstadskoncern med huvudkontor i Linköping, där bolaget grundades för över 75 år sedan. Vi utvecklar, producerar och säljer fläktar och fläktsystem till en lång rad olika applikationer – från ventilation och uppvärmning till vitvaror och fordonsindustrin.
Koncernen har tillverkningsenheter i Sverige, Italien och Kina samt säljkontor i USA, Brasilien och Indien. Vi är cirka 150 medarbetare globalt och arbetar under devisen "Your Global Partner in Air Moving Solutions".
Hos oss får du arbeta i en verksamhet med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och nära samarbete mellan teknik, produktion och affär.
#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7500480-2100484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
10002778