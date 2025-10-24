Konstruktör inom industrin
Randstad AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2025-10-24
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Är du en driven och strukturerad person med gedigen kunskap inom kvalitet och en passion för att leda och utveckla? Arotech AB i Västerås söker nu en engagerad medarbetare som kan axla rollen som Konstruktör!
I roll kommer du att leda och utveckla arbetet enligt företagets aktuella strategi, förkalkylera förfrågningar inklusive utvärdering och val av underleverantörer för material, komponenter och legotjänster. Du kommer tillsammans med produktionen och kund ta fram förslag för bästa produktionstekniska och ekonomiska lösningar, samt genomföra konstruktions- och kontraktsgenomgång för komplexa svetsade konstruktioner. Du kommer även att medverka vid uppföljning av garantier och kundreklamationer, utveckla och förbättrar de processer samt ta fram underlag och bokar transporter vid behov.
Arbetstiderna är måndag - fredag, dagtid med flex. Arotech erbjuder en spännande och ansvarsfull roll i en dynamisk & familjär miljö där du får möjlighet att påverka och utveckla företagets processer.
Den initiala kontakten och urvalet sker genom Randstad. Därefter kommer den fortsatta processen att hanteras av Arotech. Vid frågor eller funderingar kan du kontakta ansvarig rekryterare: Jasmine Lundqvist, jasmine.lundqvist@randstad.se
Ansvarsområden
Leda och utveckla arbetet enligt företagets strategi.
Förkalkylera förfrågningar, inklusive utvärdering och val av underleverantörer.
Ta fram förslag för bästa produktionstekniska och ekonomiska lösningar i samarbete med produktion och kund.
Genomföra konstruktions- och kontraktsgenomgång för komplexa svetsade konstruktioner.
Ansvara för order- och produktionsberedning, framtagning av produktionsunderlag samt tillverkningsinstruktioner.
Följa upp och efterkalkylera tillverkningsorder/kundorder samt uppdatera register i MPS-systemet.
Rita upp, medverka vid beredning av kunders underlag, genomföra revideringar och förbättringar av ritningsunderlag.
Medverka vid uppföljning av garantier och kundreklamationer, samt utveckla och förbättra processer.
Begära intyg om konfliktmaterial, förhandla och upprätta avtalsförslag med leverantörer, samt ansvara för leverantörsregistret.
Ansvara för leveransbevakning av standardprodukter, uppdatering av inköpspriser och kundkontakter gällande leveranstiderKvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs:
Lämplig utbildning på lägst gymnasial nivå med teknisk inriktning alternativt uppnådd motsvarande kompetens genom yrkeserfarenhet.
Utbildning/erfarenhet av ritningsläsning samt praktisk utbildning/erfarenhet av plåtbearbetning och svetsning.
Kunskap om Office-programmen och affärssystem är också viktigt.
Du bör vara strukturerad och ha en gedigen kunskap inom framförallt kvalitet, samt kunna ansvara för ledningssystem och kvalitets- och miljöcertifikat.
Erfarenhet av kemikaliehantering (Reach/RoHs) och förmåga att hantera interna och externa avvikelser, inte bara skicka en 8D-rapport utan även kunna hantera de modeller och verktyg som finns för att minimera och förbättra verksamheten, är meriterande.
Då Arotech arbetar globalt är det viktigt att kan uttrycka dig på svenska och engelsk, både i tal och skrift.
Kunskap om CSRD-direktivet och erfarenhet inom industri och ERP-Monitor är ett stort plus.
Jobbat inom industrin & plåt är meriterade.Om företaget
Arotech AB
Arotech AB i Västerås specialiserar sig på att erbjuda skräddarsydda produkter med innovativ design, hög kvalitet, konkurrenskraftiga priser och bra leveranstider för att förbättra sina kunders verksamhet. De har långsiktiga relationer med många kunder och är ett familjeägt bolag med duktiga konstruktörer, svetsare och montörer på plats. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och fokuserar stort på miljö- och kvalitetstänkande. Ersättning
Annually Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Arotech AB Jobbnummer
9572048