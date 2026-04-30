Konstruktör elschema inom systeminstallation
2026-04-30
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld..
Din roll
Som konstruktör inom elschema och systeminstallation blir du en viktig del av teamet som säkerställer att våra system fungerar tillsammans på ett robust, säkert och effektivt sätt. Du arbetar med att ta fram tekniska underlag och lösningar som ligger till grund för installation och integration av elektroniska system.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Utveckling av elscheman och tekniska ritningar för elektroniska system
Integration av elektriska komponenter för att säkerställa funktion, kompatibilitet och systemtänk
Arbete enligt gällande standarder inom flygindustrin för att säkerställa säkerhet och regeluppfyllnad
Du samarbetar nära flera teknikområden såsom avionik, systemutveckling, grundflygplanssystem, produktion och installation. Rollen innebär även kontakt med andra interna funktioner samt vid behov externa parter såsom leverantörer och partners.
Tjänsten ger goda möjligheter att utvecklas över tid, både genom att fördjupa din tekniska kompetens och genom att ta större ansvar inom teknik eller ledning.
Special Mission Regional Aircraft utvecklar och underhåller avancerade flygburna system samt ansvarar för underhåll av civila flygplan. Inom systeminstallation arbetar vi med att integrera och installera de system och modifikationer som uppkommer i verksamheten - där elektriska system och deras samspel är en central del av helheten
Vi söker dig som har ett starkt teknikintresse och trivs i en roll där noggrannhet och struktur är avgörande. Du är analytisk, nyfiken och har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Du bidrar med en positiv inställning och trivs i en miljö där samarbete, kunskapsdelning och gemensamt ansvar är en naturlig del av vardagen. Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning inom el/elektronik
Goda kunskaper i Capital Logic, PDM-system och Microsoft Office
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som konstruktör, systemutvecklare, designer, beräkningsingenjör eller montör
Erfarenhet från flyg- eller annan säkerhetskritisk industri
Kunskaper i CATIA V5 och CADEL
För att passa i rollen ser vi att du är samarbetsvillig, öppen och anpassningsbar. Vi tror på en arbetsmiljö där vi stöttar varandra och där idéer och innovation får utrymme att växa.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
