Konstruktör
Indexator Rotator Systems AB / Maskiningenjörsjobb / Vindeln Visa alla maskiningenjörsjobb i Vindeln
2025-09-01
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Indexator Rotator Systems AB i Vindeln
Är du Indexators nästa konstruktör? Som konstruktör hos oss jobbar du på ett världsledande företag som utvecklar och tillverkar rotatorer, svivlar och tillbehör med kvalité från Norra Sverige. Uppskattar du att arbeta med ständiga förbättringar i en arbetsmiljö som präglas av gott medarbetarskap och ledarskap, korta beslutsvägar samt fokus på affären? Tveka inte, sök för att bli en del av vårt vinnande lag!
Din roll som konstruktör på Indexator
Som konstruktör hos oss är du med från idé till färdig produkt. Du är en viktig del av vår affärsutvecklingsprocess och arbetar med framtagning av koncept och slutkonstruktioner för våra kommande produktprogram samt med vidareutveckling av befintliga produkter. Produkterna du kommer att arbeta med är hydrauliska rotatorer med tillbehör och slangsvivlar. Utredningar och projektledning av egna projekt ingår i arbetsuppgifterna. Direktkontakt med internationella kunder och underleverantörer är en del av ditt arbete.
Den vi söker
Vi söker dig som brinner för produktutveckling och sporras av att hitta tekniska lösningar, både självständigt och i team. Vi värdesätter din analytiska förmåga, din kreativitet och din vilja att utvecklas. Att jobba med kvalitet och utifrån ledorden "rätt från mig" är självklarheter.
Du har en maskinteknisk högskoleingenjörs - eller civilingenjörsutbildning alternativt annan av arbetsgivaren bedömd som likvärdig kompetens.
Du har flerårig erfarenhet från konstruktionsarbete inom området mekanik och gärna även hydraulik.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från branschen, endera skogsmaskiner eller kran/grip konstruktion.
Du har erfarenhet av att arbeta med produktutveckling
CAD erfarenhet, meriterande om du arbetat med Inventor/Vault.
Dokumenterad erfarenhet av utrednings och projektarbete och det är meriterande om du har erfarenhet från projektledning.
Du kommunicerar skriftligen och muntligen på svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av tribologi
Din nya arbetsplats
Vår produktionsanläggning ligger i Vindeln där vår verksamhet finns under samma tak, och det finns även möjlighet att jobba från vårt kontor i Umeå på Umestan.
Du har världens möjlighet att få påverka och att utvecklas med fantastiska medarbetare i en arbetsmiljö där vi jobbar med värdegrundsfrågor och ständiga förbättringar. Vi har starka ägare, världsledande produkter och vi kan med gott samvete säga att vi levererar kvalité från Norra Sverige. Så tveka inte utan ansök idag.
Vi jobbar med löpande med rekryteringsprocessen så skicka in din ansökan så snart som möjligt. För oss är jämställdhet och mångfald en självklarhet som gör att vi växer och blir bättre tillsammans. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Indexator Rotator Systems AB
(org.nr 556857-7927), https://indexator.se/ Kontakt
Konstruktionschef
Emma Forsgren emma.forsgren@indexator.com +46702826068 Jobbnummer
9484240