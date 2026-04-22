Konstruktionschef till WTB Control i Falköping
WTB Control AB är ett bolag inom Addtech koncernen och företaget levererar hydrauliklösningar åt världsledande tillverkare av mobila så väl som stationära maskiner. WTB Control AB är specialister inom hydraulik och är en sammanslagning av de två hydraulikbolagen Stig Wahlström Hydraulik AB och TUBE Control AB som fusionerades 1 december 2021. Företaget samarbetar med ledande partners från hela världen som alla är tillverkare av högkvalitativa produkter. Med den spetskompetens som finns i organisationen erbjuder WTB allt ifrån miniaggregat, ventilblock, ventiler, ackumulatorer, radiostyrning, filter, pumpar, mätinstrument och motorer till hela system. Läs mer om WTB Control på www.wtbcontrol.se.
WTB Control har en spännande tid framför sig där man har fortsatt hög efterfrågan samtidigt som man bor in sig i sin nya fabrik i Falköping. För att kunna möta efterfrågan av rätt funktion, design, kvalitet och leveranssäkerhet så rekryterar man nu en Konstruktionschef.
Som Konstruktionschef på WTB Control får du en viktig och central roll i företagets produktutveckling, kundprojekt och utveckling utav projekt- och konstruktionsprocessens rutiner och verktyg. Rollens funktion är förutom att leda och skapa förutsättningar för ditt team att utveckla arbetssätt och rutiner för tydligare, smartare och mer effektiva projekt. I rollen leder du ett team om fyra konstruktörer som sitter i Falköping samt Stockholm.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, och utveckla ditt team av fyra konstruktörer, samt samordna och fördela arbetsuppgifter på konstruktionsavdelningen
Projektledning av kundprojekt från start till leverans
Förbättra och optimera processer inom konstruktion och kundprojekt och skapa, utveckla samt implementera ett strukturerat och effektivt arbetssätt för tydligare flöde och ägandeskap i bolagets projekthantering
Personalansvar inkl. medarbetarsamtal, lönesamtal och utvecklingsplan etc.
Vid behov delta i operativ konstruktion
Delta i företagets utveckling tillsammans med övriga funktioner
För att lyckas i rollen tror vi att du har en eftergymnasial utbildning med relevant teknisk inriktning eller motsvarande arbetslivserfarenhet ifrån konstruktion och processutveckling. Vi tror att du har ledarerfarenhet med en närvarande och inkluderande ledarstil som motiveras av att skapa förutsättningar och se andra växa. Du har förståelse för en organisations olika funktioner och från ett kundprojekts olika skeden från start till mål. Du har god struktur, är duktig på att leda och driva förändring med förmågan att få med dig dina kollegor på vägen. Du har ett eget driv där du självständigt samordnar, tar initiativ och driver processer framåt och är duktig på att kommunicera framdrift och nuläge internt och externt. Du har god data- och systemvana och kommunicerar obehindrat i både svenska och engelska. Har du erfarenhet från producerande verksamhet inom lågvolym och kundspecifika produkter så är det meriterande.
Du är placerad i Falköping och rapporterar till Platschef.
"På WTB Control får du chansen att arbeta nära tillverkning och montering - allt sker i samma lokaler vilket ger dig en unik inblick i hela processen från idé till färdig produkt. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar där dina idéer snabbt kan omsättas i praktiken."
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få en återkoppling på din ansökan.
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT. Så ansöker du
