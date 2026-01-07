Konstnärlig kvinna söker personlig assistent
2026-01-07
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Den hemliga byrån är i behov av förstärkning - nya rekryter sökes för ytterst personliga uppdrag.
Jag är byråns operativa chef:
44-årig bildkonstnär bosatt i centrala Gävle. Eftersom mina muskler är av det mer slimmade slaget tar jag mig fram med permobil och behöver därför låna dina armar och händer för att få vardagen att fungera. Konkret innebär det:
• Du gör vardagen hemma smidig - från morgonrutiner till matlagning, från dusch till att fixa i hemmet.
• Du är min förlängda arm - om jag är i stugan, på en tågresa, i en bassäng eller behöver skrapa bilrutan.
• Du tänker ett steg före - märker när du behöver agera utan att jag alltid behöver be om det, eller håller dig i bakgrunden när det behövs. Vem söker jag? Det viktigaste är inte erfarenhet eller formella kvalifikationer - det viktigaste är vem du är som person.
Jag söker dig som:
• Är självgående men inte envis - du tar initiativ och kör på, men frågar när du är osäker. Du förstår skillnaden.
• Har visst mått av humor och självdistans - det mesta går lättare då.
• God fysisk form - manuella lyft förekommer
• Är kvinna (på grund av vissa arbetsmoments karaktär)
• Hanterar växlingar - vissa dagar är lugna, andra mer intensiva.
• Är diskret och professionell - du verkar mer än du syns Meriterande men inte nödvändigt:
• Erfarenhet av assistentarbete eller liknande roll där du stöttat någon i deras vardag
• B-körkort (gör vissa situationer enklare men inte ett krav)
Arbetstid och schema:
Tjänsten är på cirka 50 %, samt vikarier/inhoppare vid semester och sjukdom.
Typisk arbetsschema:
• Huvudsakligen dygnspass morgon-morgon inklusive jour på 5,25 h på natten, vissa pass går att dela 9-18, 18-9
• Flexibilitet i tider är ett måste - men kan också ofta erbjudas tillbaka
• Möjlighet att kombinera med studier eller andra åtaganden Är du intresserad av tjänsten? Skicka din ansökan där du berättar kort om dig själv samt varför du söker just detta jobb, bifogat med ett CV. Välkommen med din ansökan.
Om Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation.
Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personlig assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U051". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652) Kontakt
Uppdragsansvarig
Frida Schlyter 031-7225059 Jobbnummer
9670513