Konditoribiträde till specialistkonditori
2026-03-04
Konditor (deltid) - spritsning, cupcakes och precision
Vi söker en skicklig konditor som älskar hantverket bakom riktigt snygga bakverk.
Om du är den typen av konditor som kan spritsa en cupcake snabbt, jämnt, snyggt och direkt ser när något inte är perfekt , då kommer du trivas hos oss.
Hos oss jobbar du i ett litet familjeföretag som specialiserar sig på cupcakes och tårtor där utseende, precision och tempo är avgörande. Våra bakverk beställs till firanden, events och fester - och ska både smaka fantastiskt och se fantastiska ut.
Därför söker vi en konditor som är stolt över sitt hantverk och som tycker att precision i detaljerna faktiskt spelar roll.
Om rollen
Du kommer främst att arbeta med:
• Spritsa cupcakes och dekorera bakverk med hög precision
* Göra smeter effektivt och hålla ett bra produktionstempo
* Förbereda beställningar till kunder och events
* Vara med och utveckla nya cupcakes och bakelser till vårt sortiment
Arbetet kräver att du kan jobba snabbt utan att tumma på kvaliteten. Du behöver inte börja kl. 05:00 på morgonen eller arbeta helger.
Vi söker dig som
• Har väldigt bra och snabb spritsningsteknik
* Är van att jobba i högt tempo
* Är extremt självständig och ser vad som behöver göras
* Tar ansvar för kvalitet och resultat
* Trivs i ett litet team där alla hjälps åt
* Kan göra enkla amerikanska tårtor från grunden.
Vi är ett litet familjeföretag som specialiserar oss på cupcakes och tårtor. Alla våra bakelser görs från grunden. Konditoriet befinner sig idag i Sankt Eriksplan.
Många av våra beställningar kommer från firanden som:
• babyshowers
* dop
* kalas
* födelsedagar
Våra bakverk är kända för att vara:
• visuellt snygga
* perfekta för firanden
* ofta delade på sociala medier
Skicka gärna:
• Kort presentation om dig själv
* Eventuell erfarenhet från bageri/konditori
* Bilder på bakverk du har gjort (om du har)
Skriv också ordet Cupcake i ämnesraden på ditt mejl så vi vet att du har läst hela annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: elmer@cupcakesthlm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Cupcake". Arbetsgivare Cupcake Sthlm AB
(org.nr 556812-6204)
Sankt Eriksgatan 83 (visa karta
)
113 32 STOCKHOLM Kontakt
Ägare
Elmer Cordova elmer@cupcakesthlm.se Jobbnummer
9776956