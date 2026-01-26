Konditor tlll veganska restaurangen Hermans

Aluma AB / Bagarjobb / Stockholm
2026-01-26


Konditor på deltid - vegansk inriktning
Arbetsgivare: Hermans restaurang
Anställningsform: Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2026-01-26

Om tjänsten
Vi söker nu en konditor på deltid med erfarenhet och intresse för vegansk bakning. Tjänsten omfattar främst bakning av veganska desserter och bakverk, men även brödbakning ingår i arbetsuppgifterna.
Det finns goda möjligheter att kombinera rollen som konditor med andra arbetsuppgifter i köket, exempelvis inom servis eller kök, för dig som önskar fler timmar och variation i arbetet.

Dina arbetsuppgifter
Bakning av veganska bakverk och desserter

Brödbakning

Förberedelser och planering av bakning

Samarbete med köksteamet

Vid intresse: arbete i servis eller kök

Vi söker dig som
Har erfarenhet av bakning, gärna som konditor

Har kunskap om vegansk bakning

Kan baka bröd

Är ansvarstagande, noggrann och självgående

Trivs med att arbeta i team

Vi erbjuder
Deltidsanställning med möjlighet till fler arbetstimmar

Möjlighet att kombinera flera roller i köket

Arbete i ett engagerat och kreativt team

En arbetsplats med kolletktivavtal och matglädje i fokus

Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation och CV.
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: leo@hermans.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "konditor".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aluma AB (org.nr 556752-9143)
Fjällgatan 23 (visa karta)
116 28  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hermans

Jobbnummer
9704825

