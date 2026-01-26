Konditor tlll veganska restaurangen Hermans
Aluma AB / Bagarjobb / Stockholm Visa alla bagarjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aluma AB i Stockholm
Konditor på deltid - vegansk inriktning
Arbetsgivare: Hermans restaurang
Anställningsform: Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Vi söker nu en konditor på deltid med erfarenhet och intresse för vegansk bakning. Tjänsten omfattar främst bakning av veganska desserter och bakverk, men även brödbakning ingår i arbetsuppgifterna.
Det finns goda möjligheter att kombinera rollen som konditor med andra arbetsuppgifter i köket, exempelvis inom servis eller kök, för dig som önskar fler timmar och variation i arbetet.Dina arbetsuppgifter
Bakning av veganska bakverk och desserter
Brödbakning
Förberedelser och planering av bakning
Samarbete med köksteamet
Vid intresse: arbete i servis eller kök
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bakning, gärna som konditor
Har kunskap om vegansk bakning
Kan baka bröd
Är ansvarstagande, noggrann och självgående
Trivs med att arbeta i team
Vi erbjuder
Deltidsanställning med möjlighet till fler arbetstimmar
Möjlighet att kombinera flera roller i köket
Arbete i ett engagerat och kreativt team
En arbetsplats med kolletktivavtal och matglädje i fokusSå ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation och CV.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: leo@hermans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "konditor". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aluma AB
(org.nr 556752-9143)
Fjällgatan 23 (visa karta
)
116 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Hermans Jobbnummer
9704825