Konditor Grand Hôtel Stockholm

Grand Hôtel är ett klassiskt landmärke mitt i centrala Stockholm. Som ett av Skandinaviens ledande femstjärniga deluxe hotell kombinerar Grand Hôtel en rik historia med ständig utveckling och förfining. Hotellet har idag 279 rum, varav 70 är sviter och 11 är signatursviter. Den mest spektakulära är Prinsessan Lilian sviten på hela 330 kvm. Här finns dessutom sex restauranger; Verandan, Grand Soleil och Cadierbaren samt Mathias Dahlgrens restauranger, ett förstklassigt spa samt 23 konferens- och festvåningar. Lokalerna består av historiska Vinterträdgården, Spegelsalen och Bolinderska Palatset som kompletteras med nya, modernt inredda, lokaler. Bakom kulisserna kan vi stoltsera med en floristavdelning, egen tapetserarverkstad, styckbod, kallskänk, konditori och olika á la carte-kök samt vinkällare och Room Service.
Grand Hôtel är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Grand Hôtel är ett helägt dotterbolag till FAM AB och det enda hotellet i Sverige som är med i Leading Hotels of the World.
ARBETE PÅ GRAND HÔTEL
Nu söker vi en passionerad och erfaren konditor som kommer att vara avgörande i vår resa mot att sätta Grand Hôtels konditori på kartan och göra det ikoniskt.
KONDITORIET
Vårt konditori består av ett starkt team på tio personer som dagligen arbetar med att skapa både klassiska och innovativa desserter, konfektyrer, tårtor och bakverk. Konditoriet samarbetar nära med övriga kök samt eventavdelning. De primära arbetsuppgifterna består av att skapa desserter för evenemang av alla storlekar, temabufféer samt À la carte desserter till våra restauranger, vår välbesökta Afternoon Tea i Cadierbaren samt för beställningar av tårtor för evenemang både inom och utanför hotellet.
Att vara en del av vårt konditoriteam är mer än ett jobb - det är en inspirerande resa där du får kombinera precision och kreativitet i en miljö som formar dig både som yrkesperson och individ.
OM ROLLEN
Vårat konditori består av ett dynamiskt team som med sitt engagemang och framåtanda är fast beslutna att få svensk bakverk att glänsa över hela världen.
För att trivas i denna position bör du vara en erfaren konditor med utmärkta kommunikationsfärdigheter och kunna samarbeta smidigt med andra avdelningar. Dessutom behöver du vara strukturerad med god planeringsförmåga då konditoriet producerar stora volymer av hög kvalitet där samtliga desserter förväntas vara perfekt tidsatta för varje evenemang.
Vi söker en konditor som inte bara har passion för att skapa fantastiska desserter utan också besitter den kompetens och erfarenhet som krävs för att prestera på en hög nivå. Att vara en del av vårt konditori innebär att vara en viktig pusselbit i teamet som varje dag strävar efter att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda under dagtid och morgnar alla dagar i veckan.
Som konditor på Grand Hôtel omfattas du av kollektivavtalet med HRF.
VEM ÄR DU?
Vi letar efter dig som är en utmärkt lagspelare och en passionerad konditor som vill utvecklas varje dag. Vidare ser vi att du har:
Dokumenterad utbildning som konditor med minst fem års erfarenhet inom yrket
En stark arbetsmoral och förmåga att hantera stress
Expertis vid samtliga stationer inom ett konditori
Förmågan att arbeta strukturerat och effektivt, särskilt vid produktion av stora volymer
Bevisad förmåga att leverera högkvalitativa desserter vid olika typer av evenemang och mingel
Kommunikativ på både svenska och engelska
VI ERBJUDER
En spännande utmaning och stimulerande arbete på ett av Sveriges mest ikoniska hotell med över 300 anställda.
En internationell arbetsplats med en levande kultur och stor mångfald bland både kollegor och gäster.
En arbetsplats där takhöjden är hög och variationen i arbetsuppgifter är stor.
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Anställningsförmåner och rabatter inom Grand Group.
Vi genomför bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess. Senaste ansökningsdag med CV är den 26/11.
