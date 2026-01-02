Konditor/bagare extra under semmelsäsongen
Bageri Passion AB / Bagarjobb / Stockholm Visa alla bagarjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bageri Passion AB i Stockholm
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Nu söker vi en passionerad konditor/bagare som vill jobba extra hos oss under semmelsäsongen, Januari till slutet av Mars.
Det här passar perfekt för dig som pluggar till konditor/bagare och vill tjäna extra, eller för dig som redan har relevant erfarenhet och vill ha ett stabilt helgjobb. Vi söker någon som vill jobba lördagar och enstaka söndagar och veckodagar.
Vi letar efter dig som älskar hantverket. Du är kreativ, trivs i högt tempo och har en stark vilja att utvecklas inom yrket.
Hos oss får du arbeta självständigt, men alltid med stöd och vägledning från dina kollegor. Vi tror på frihet under ansvar, och att den bästa utvecklingen sker i en miljö där det finns utrymme att växa.
Vi är ett konditori som växer och utvecklas - och vi gör det tillsammans. Här hjälper vi varandra, delar kunskap och har kul på vägen.
Möjlighet till fler helgpass och sommarjobb kan finnas framåt.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av konditori/bageri eller studerar till konditor/bagare (Krav)
• Är morgonpigg och gillar att jobba i ett högt tempo
• Har känsla för detaljer och kvalitet
• Vill vara en del av ett litet, dedikerat team
• Gillar att ta ansvar och bidra till en härlig arbetsmiljö
Vi erbjuder:
• Ett kreativt och varmt arbetsklimat
• Möjlighet att utvecklas och vara med och påverka
• Schyssta villkor och kollektivavtal
• En arbetsplats där kvalitet alltid går före genvägar
Viktigt att veta
Ansökan måste innehålla CV och personligt brev - ansökningar utan detta kommer inte att behandlas.
Ansökningar utan relevant erfarenhet eller pågående utbildning inom konditori/bageri kommer inte att behandlas.
Märk ansökan med Konditor/bagare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Jobb@bageripassion.se
E-post: Eric@bageripassion.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konditor/bagare". Arbetsgivare Bageri Passion AB
(org.nr 556678-0853)
Landsvägen 45 (visa karta
)
102 32 SUNDBYBERG Arbetsplats
Passion AB, Bageri Kontakt
Ägare
eric fritzdorf Eric@bageripassion.se Jobbnummer
9668182