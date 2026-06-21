Konditor/Bagare

Jessans Konditori AB / Bagarjobb / Heby
2026-06-21


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Söker efter en konditor/bagare😊
• Du är en positiv kollega och har en god samarbetsförmåga då vi jobbar som ett team.
• Hög arbetsmoral och är en flexibel lagspelare som kan hålla många bollar i luften samtidigt och prestera väl både under lugnare och mer hektiska perioder.
• Har ett gediget intresse för kondis och även bröd, är noggrann och värderar hantverket, ska behärska både bageri och Konditori samt även kunna hjälpa till med smörgåsar och tjäna kunder i butiken vid behov.
OBS!!
• Du har en fackmässig utbildning och gärna några års erfarenhet.
• Heltidstjänst ca. 150-160h/månad
Är detta du? 😊
Vi finns på kyrkogatan 10 i Heby

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: jessan77@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jessans Konditori AB (org.nr 559447-6896)

Kontakt
Jessica Bergström
jessan77@hotmail.com
022430016

Jobbnummer
9971661

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