Konditor/Bagare
Jessans Konditori AB / Bagarjobb / Heby Visa alla bagarjobb i Heby
2026-06-21
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Söker efter en konditor/bagare😊
• Du är en positiv kollega och har en god samarbetsförmåga då vi jobbar som ett team.
• Hög arbetsmoral och är en flexibel lagspelare som kan hålla många bollar i luften samtidigt och prestera väl både under lugnare och mer hektiska perioder.
• Har ett gediget intresse för kondis och även bröd, är noggrann och värderar hantverket, ska behärska både bageri och Konditori samt även kunna hjälpa till med smörgåsar och tjäna kunder i butiken vid behov.
OBS!!
• Du har en fackmässig utbildning och gärna några års erfarenhet.
• Heltidstjänst ca. 150-160h/månad
Är detta du? 😊
Vi finns på kyrkogatan 10 i Heby Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: jessan77@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jessans Konditori AB
(org.nr 559447-6896) Kontakt
Jessica Bergström jessan77@hotmail.com 022430016 Jobbnummer
9971661