Konditor/Bagare

Ica Maxi är butiken där kunden alltid ska hitta det den söker och det lilla extra. Vi sätter alltid kunden i centrum. Vi erbjuder dig en stimulerande tjänst, Det är viktigt att du har en positiv attityd och gillar att arbeta tillsammans i ett lag för att erbjuda det bästa för våra kunder. Vi söker dig som är yrkeskunnig, är intresserad och är ivrig att se resultat av ditt arbete. Vårat team behöver förstärkas med en medarbetare till bageriet. Vi söker dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du verkligen vill satsa på yrket. Tillträde efter överenskommelse.