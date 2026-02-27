Konditor/Bagare

Överby Stormarknad AB / Bagarjobb / Trollhättan
2026-02-27


Ica Maxi är butiken där kunden alltid ska hitta det den söker och det lilla extra. Vi sätter alltid kunden i centrum.
Vi erbjuder dig en stimulerande tjänst, Det är viktigt att du har en positiv attityd och gillar att arbeta tillsammans i ett lag för att erbjuda det bästa för våra kunder.
Vi söker dig som är yrkeskunnig, är intresserad och är ivrig att se resultat av ditt arbete.
Vårat team behöver förstärkas med en medarbetare till bageriet. Vi söker dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du verkligen vill satsa på yrket.
Tillträde efter överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: platsansokan.platsansokan@maxi.ica.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Överby Stormarknad AB (org.nr 556657-4918), https://www.ica.se/butiker/maxi/trollhattan/maxi-ica-stormarknad-trollhattan-1003604/
Ladugårdsvägen 12 (visa karta)
461 70  TROLLHÄTTAN

Arbetsplats
Ica Maxi Trollhättan

Kontakt
Magnus Andersson
magnus.t.andersson@maxi.ica.se
070-5690537

Jobbnummer
9768130

