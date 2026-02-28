Konditor
Åre Bageri AB / Bagarjobb / Åre Visa alla bagarjobb i Åre
2026-02-28
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Bageri AB i Åre
Åre Bageri med Restaurang Ripazzo söker Konditor.
Affärsidé
• Åre bageri är ett familjeägt företag i Åre, med egen tillverkning, som erbjuder smakrika upplevelser för alla sinnen, med naturliga råvaror & handens verk, för dig som känner skillnaden
På Åre Bageri med Restaurang Ripazzo lagar vi "Solens Mat" medelhavskost maten du mår bra av Italiensk mat och desserter från grunden, med bra råvaror och hög ambition.
Vårt kök, konditori, bageri samt bar är modernt och praktiskt, och i vår Restaurang njuter du av en fantastisk arbetsmiljö.
Gäst-strömmen och arbetsbelastningen beror på säsong och väder, det kräver att du snabbt kan växla i arbetstempo.
Bakverk och Åreglass italiensk gelato i världsklass som du med stolthet vill presentera för dina gäster
Vi söker konditor inför våren/ sommaren 2026. Med möjlighet till fast anställning.
Du ska kunna jobba självständigt och våra arbetsuppgifter är
Klassiska bakverk, gelato, desserter.
Vår restaurang har 140 platser inne och 90 platser ute servering.
Och Årebageri med Restaurang Ripazzo ligger centralt i Åre nära till allt.
Behöver du hjälp med boende så ordnar vi det.
Ansökan gör du på vår hemsida arebageri.se eller mail info@arebageri.se
Med vänlig hälsning,
Greger Erikssonhttp://arebageri.se
Instagram årebageri
Facebook årebageri
TikTok årebageri
#vitmagi #årebageri #åreofsweden
• Restaurang Ripazzo by Åre Bageri
• Åreglass italiensk gelato
Arbete dagtid /kvällar, både vardagar och helger, på heltid enligt schema.
Lön diskuteras utifrån erfarenhet.
Välkommen till Åre Bageri med Restaurang Ripazzo som fyllt 40år under hösten 2024 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@arebageri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konditor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre Bageri AB
(org.nr 556259-8556), http://arebageri.se
ÅREVÄGEN 55 (visa karta
)
830 13 ÅRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Bageri Med Kväll Jobbnummer
9769462