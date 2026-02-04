Konditor
Stormarknaden i Norrköping AB / Bagarjobb / Norrköping Visa alla bagarjobb i Norrköping
2026-02-04
Visa alla jobb hos Stormarknaden i Norrköping AB i Norrköping
Vi söker en konditor med skills
Är du den som alltid får folk att säga "Wow, hur gjorde du det där?!"
Brinner du för doften av nygräddat och har en kreativ ådra som gärna tar ut svängarna?
Då kanske du är precis den konditor vi letar efter!
Om jobbet
Vi behöver förstärkning i vårt bageri av en utbildad och erfaren konditor som gillar att hoppa in extra vid behov.
Och du... vill du jobba i sommar också? Toppen - det finns möjlighet!
Vi tror att du:
Har konditorutbildning och gillar att visa vad du går för
Har vana från bageri/konditori och är trygg i din yrkesroll
Är både kreativ och noggrann - du vet att detaljerna gör skillnaden
Trivs i team, men klarar dig lika bra när du står själv vid bakbordet
Har ett glatt humör och bidrar till god stämning (lika viktigt som goda bullar!)
Vad du får hos oss
Ett gäng härliga kollegor som gillar att ha kul på jobbet
En arbetsplats där idéer får ta plats
Extraarbete vid behov, helger och möjlighet till sommarjobb
Personalrabatt, friskvårdsbidrag och andra schyssta förmåner.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi intervjuar löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stormarknaden i Norrköping AB
(org.nr 559401-8011) Arbetsplats
ICA Maxi Norrköping Jobbnummer
9722242