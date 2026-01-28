Konceptingenjör för utformning av framtidens flygsystem
Business Unit (BU) Advanced Programs är en ny enhet inom Aeronautics fokuserad på att flytta gränser för vad som är möjligt inom Air Domain. Vi söker nu en konceptingenjör som vill definiera och utforma Saabs framtida stridsflygsystem. Bli en del av framtiden och jobba sida vid sida med ingenjörer, visionärer och innovatörer i världsklass, alla förenade av en gemensam passion för att uppnå det extraordinära inom framtidens stridsflyg.
Vilka är vi
Conceptual Design är en del av avdelning Engineering, inom nyligen formerade Business Unit (BU) Advanced Programs.
Område Conceptual Design har förmågor och ansvar med stor bredd. Att i tidiga faser med vetenskapliga metoder och modeller studera och utforma flygplanets egenskaper baserat på behov och krav från kunden och från samverkande system. I senare faser att ta fram koncept för utformningen av flygplanets yttergeometri, innerstruktur och dess system.
Nu behöver vi förstärkning av en ingenjör, som liksom vi, har ett stort intresse av att se helhet och samverkan, och som vill vara med i de tidiga utvecklingsfaserna av nästa generations flygsystem.
Vi arbetar för närvarande med att positionera Saab inför utvecklingen av kommande flygsystem genom interna studier och i uppdrag som sker tillsammans med svenska myndigheter, men också genom internationella samarbeten och forskningsprogram.
Arbetet utförs i nära samarbete med området Operationsanalys samt med domänspecialister inom Aeronautics, Dynamics och Surveillance. Tillsammans utvecklar vi lösningsalternativ som utgör den bästa balansen mellan operativ nytta, realiserbarhet och kostnad. Området bidrar också med omvärldsbevakning samt studier för att stötta affärsutveckling både nationellt och internationellt.
Din framtida utmaning
Din uppgift blir att definiera och analysera utformning och egenskaper av nya flygplanskoncept. Arbetet är mycket brett och tvärtekniskt och rollen vi tillsätter nu omfattar främst yttre och inre formgivning och integration av viktiga delsystem, samt analyser avseende hur olika behov och ny teknik påverkar olika lösningar.
Det finns vidare ett stort behov av att utveckla ny metodik för att i den tidiga konceptfasen skapa en bättre förståelse för hur yttergeometri, innerstruktur och delsystem påverkar konceptets helhetsprestanda; här kommer du ha en nyckelroll.
Utmaningen ligger i att redan tidigt i utvecklingsprocessen kunna skapa ett balanserat koncept, där hänsyn tagits till yttergeometri, delsystem, aerodynamik, flygmekanik, laster, hållfasthet och dynamik. Publiceringsdatum2026-01-28Profil
* Civilingenjörsexamen
* Flera års erfarenhet inom flygteknik eller flygplansutveckling
* God förmåga för kommunikation och samarbete
* Behärskar svenska och engelska på god nivå
Vi ser att du är civilingenjör eller motsvarande med flera års erfarenhet inom flygplansutveckling, som vill bredda sig till hela flygsystemet. Du är samarbetsinriktad, problemlösande och kommunicerar väl med kollegor, kunder och partners. Du driver arbetet framåt även vid oklara förutsättningar och har ett genuint intresse för militära flygsystem samt ett brett tekniskt kunnande eller viljan att utveckla det.
Du har en analytisk förmåga, men också en pragmatisk sida, och tycker om att arbeta med och utveckla modellbaserade och vetenskapliga metoder. Du är också resultatorienterad, initiativrik och kan jobba relativt förutsättningslöst utifrån ett "vitt papper". Är du en praktiker med intresse för teori, eller en teoretiker med intresse för det praktiska?
Vad du blir en del av
Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här
Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Område Conceptual Design är en del av avdelning Engineering, inom nyligen formerade Business Unit (BU) Advanced Programs. Avdelning Engineering består av ytterligare fem områden; Advanced Platforms, Mission Capabilities, Systems Management, Weight & Survivability och Operational Analysis.
Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver. Ersättning
