Konceptingenjör för utformning av framtidens flygsystem
2026-04-30
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Business Unit (BU) Advanced Programs är en ny enhet inom Aeronautics fokuserad på att flytta gränser för vad som är möjligt inom Air Domain. Vi söker nu en konceptingenjör som vill definiera och utforma Saabs framtida stridsflygsystem. Bli en del av framtiden och jobba sida vid sida med ingenjörer, visionärer och innovatörer i världsklass, alla förenade av en gemensam passion för att uppnå det extraordinära inom framtidens stridsflyg.
Din roll
Conceptual Design är en del av avdelning Engineering, inom nyligen formerade Business Unit (BU) Advanced Programs.
Område Conceptual Design har förmågor och ansvar med stor bredd. Att i tidiga faser med vetenskapliga metoder och modeller studera och utforma flygplanets egenskaper baserat på behov och krav från kunden och från samverkande system. I senare faser att ta fram koncept för utformningen av flygplanets yttergeometri, innerstruktur och dess system.
Nu behöver vi förstärkning av en ingenjör, som liksom vi, har ett stort intresse av att se helhet och samverkan, och som vill vara med i de tidiga utvecklingsfaserna av nästa generations flygsystem.
Vi arbetar för närvarande med att positionera Saab inför utvecklingen av kommande flygsystem genom interna studier och i uppdrag som sker tillsammans med svenska myndigheter, men också genom internationella samarbeten och forskningsprogram.
Arbetet utförs i nära samarbete med området Operationsanalys samt med domänspecialister inom Aeronautics, Dynamics och Surveillance. Tillsammans utvecklar vi lösningsalternativ som utgör den bästa balansen mellan operativ nytta, realiserbarhet och kostnad. Området bidrar också med omvärldsbevakning samt studier för att stötta affärsutveckling både nationellt och internationellt.
Din framtida utmaning
Din uppgift blir att definiera och analysera utformning och egenskaper av nya flygplanskoncept. Arbetet är mycket brett och tvärtekniskt och rollen vi tillsätter nu omfattar främst yttre och inre formgivning och integration av viktiga delsystem, samt analyser avseende hur olika behov och ny teknik påverkar olika lösningar.
Det finns vidare ett stort behov av att utveckla ny metodik för att i den tidiga konceptfasen skapa en bättre förståelse för hur yttergeometri, innerstruktur och delsystem påverkar konceptets helhetsprestanda; här kommer du ha en nyckelroll.
Utmaningen ligger i att redan tidigt i utvecklingsprocessen kunna skapa ett balanserat koncept, där hänsyn tagits till yttergeometri, delsystem, aerodynamik, flygmekanik, laster, hållfasthet och dynamik. Publiceringsdatum2026-04-30Profil
Civilingenjörsexamen
Flera års erfarenhet inom flygteknik eller flygplansutveckling
God förmåga för kommunikation och samarbete
Behärskar svenska och engelska på god nivå
Vi ser att du är civilingenjör eller motsvarande med flera års erfarenhet inom flygplansutveckling, som vill bredda sig till hela flygsystemet. Du är samarbetsinriktad, problemlösande och kommunicerar väl med kollegor, kunder och partners. Du driver arbetet framåt även vid oklara förutsättningar och har ett genuint intresse för militära flygsystem samt ett brett tekniskt kunnande eller viljan att utveckla det.
Du har en analytisk förmåga, men också en pragmatisk sida, och tycker om att arbeta med och utveckla modellbaserade och vetenskapliga metoder. Du är också resultatorienterad, initiativrik och kan jobba relativt förutsättningslöst utifrån ett "vitt papper". Är du en praktiker med intresse för teori, eller en teoretiker med intresse för det praktiska?
Engelska är koncernspråk men viss dokumentation på svenska förekommer och därför bör både engelska och svenska behärskas väl, både muntligt och skriftligt. Så ansöker du
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Välkommen med din ansökan!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING
Saab AB Kontakt
Saab AB rickard.jaas@saabgroup.com
9884332