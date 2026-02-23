Kommunvägledare sommarvikariat
2026-02-23
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Genom Kontakt Sundsvall ska vi öka tillgängligheten och kunna ge svar på frågor och ärenden av varierande omfattning redan vid första kontakt.
Kontakt Sundsvalls främsta uppdrag är att samordna kommunens service enligt principen "En väg in" genom att ge medborgare och företagare vägledning, information och kvalificerad service.
Vi erbjuder en viktig och intressant roll där din kompetens inom service kommer att vara i fokus. Du blir en del av en verksamhet i ständig utveckling där arbetssätt, digitala tjänster och behov förändras i takt med omvärlden. Tillsammans driver vi utveckling, testar nya arbetssätt och anpassar oss snabbt för att möte medborgarnas behov. Om du har ett intresse för samhällsfrågor, trivs i en föränderlig verksamhet och drivs av att leverera service i toppklass, kan detta vara ditt nästa steg.
Tjänsten är ett sommarvikariat där du börjar på timmar innan sommarperioden för att introduceras i arbetet. Det är önskvärt och meriterande om du kan arbeta på timmar även efter sommaren.
Så här bidrar du i rollen som kommunvägledare
Som kommunvägledare är du expert på kundservice och lämnar information och vägleder om kommunens verksamheter. Du guidar våra medborgare, medarbetare och företag via telefon och andra kanaler som exempelvis chatt och e-post. Du arbetar för att lösa ärenden vid första kontakt och tar ägarskap för de ärenden du tar emot.
Vidare huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Stöttar medborgare i att använda e-tjänster och appar.
• Gör bedömningar om ärenden ska hanteras direkt eller lotsas vidare enligt fastställd rutin.
• Använder och dokumenterar i de verksamhetssystem som krävs.
• Arbeta mot målsättningar såsom hanteringstider, antal ärenden och kundnöjdhet.
Din arbetsdag är schemalagd, över vardagar, kvällar och helger. Du behöver ha ett anpassat och flexibelt arbetssätt då dagen kan vara uppdelad på olika arbetsuppgifter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med fullgjord gymnasieutbildning, det är meriterande om din gymnasiala utbildning har en samhällsvetenskaplig inriktning. Du har erfarenhet av att arbeta med service via telefon, mejl, chatt och reception. Självklart har du mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samtidigt som du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Du har väldigt god förmåga att läsa, förstå, bearbeta och förmedla information via telefon och skriftligt, därför kan tester och arbetsprov genomföras.
Vi ser det som meriterande med:
- Pågående eller genomförd eftergymnasial utbildning eller akademiska högskolepoäng inom service, administration, kommunikation eller annan dokumenterad utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är meriterande.
- Dokumenterad erfarenhet av förändringsarbete
- Starkt meriterande med erfarenhet av arbete med ärendehantering i flera kanaler på kontaktcenter eller liknande.
- Erfarenhet av arbete i politisk styrd organisation eller myndighet förståelse för samhällsfrågor.
- Erfarenhet av arbete i olika verksamhetssystem såsom ärendehantering, telefonisystem, kartsystem eller liknande.
Som person har du lätt för att samarbeta med andra människor och är serviceinriktad vilket visar sig genom din vilja att hjälpa andra samt din ansträngning för att leverera goda lösningar. Vi ser att du är pedagogisk, kommunikativ och har en förmåga att identifiera invånares behov. Som kommunvägledare behöver du vara flexibel och anpassa dig utifrån vad situationer kräver. Det innebär att du under ett samtal kan behöva växla mellan olika verksamhetssystem, hantera flera separata frågeställningar eller behöva anpassa dig till snabba förändringar. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Som ett första steg i vår rekryteringsprocess använder vi Hubert.ai, som hjälper oss att genomföra en strukturerad och rättvis intervju med alla sökande. Det gör att vi kan få en likvärdig bild av varje kandidat och fatta välgrundade och rättvisa urvalsbeslut. Efter att du skickat in din ansökan får du ett automatiskt mejl med en länk till en digital intervju hos Hubert som tar cirka 20 minuter.snabba förändringar.
Bra att veta
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
