Kommunstrateg Cybersäkerhet
2025-09-01
Vill du vara med och arbeta med digitalisering som gör välfärden och samhället mer hållbart? Brinner du för informations- och IT-säkerhet? Ser du cybersäkerheten som en viktig förutsättning för en digitalisering som förenklar människors vardag?
Vi söker dig som vill leda arbetet med cybersäkerhet i Eskilstuna kommun. Du får ansvar för att leda, samordna, utveckla och följa upp kommunens arbete med informationssäkerhet, IT-säkerhet och dataskydd. Målet är att säkerställa en god cybersäkerhet för hela kommunkoncernen. Du blir placerad på kommunledningskontorets avdelning för kommunikation, IT och digitalisering. Här arbetar bland annat digitaliseringschef, kommunstrateger inom portföljstyrning och objektförvaltning, samt digitaliseringsledare. Avdelningen leds av kommunikations- och digitaliseringsdirektören. Vi sitter i stadshuset i Eskilstuna, nära både tåg och buss.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som kommunstrateg har du samordningsansvaret för hela kommunkoncernens arbete med cybersäkerhet. Du leder, samordnar, utvecklar och följer upp arbetet med informationssäkerhet och IT-säkerhet. Du har god överblick över samtliga strategiska och taktiska arbeten inom området och stödjer förvaltningar och bolag i deras arbete. I vissa utvecklingsprojekt kan du själv vara sponsor. Du agerar även som beställare av tjänster från kommunens Serviceförvaltning och externa konsulter.
I rollen sätts särskilt fokus på informationssäkerhet utifrån administrativa, tekniska och kulturella perspektiv. I samarbete med kommunens IT-chef, IT-säkerhetsansvarig och IT-säkerhetsspecialist arbetar du även för att säkerställa kommunkoncernens IT-säkerhetsarbete. Du behöver även ha kunskap och erfarenhet inom informationsstyrning. Du sätter mål, följer upp förbättringsarbetet och verkar för att öka kunskapen om cybersäkerhet i kommunkoncernen.
I ditt arbete följer du den demokratiska processen och förstår kommunkoncernens roll som utförare av de politiska målen. Du arbetar nära ansvarig direktör, digitaliseringschef och taktiska och operativa stödfunktioner på Serviceförvaltningen. Du stöttar också chefer och nyckelpersoner i kommunens förvaltningar och bolag för att de ska kunna leva upp till de krav som ställs inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av informationssäkerhet, IT-säkerhet, digitalisering och informationsstyrning. En god förståelse för data och arkitektur underlättar arbetet. Du har en högskoleutbildning som är relevant för tjänsten och flera års erfarenhet av ledningsarbete i en större organisation, gärna inom offentlig sektor.
Du trivs i en samordnande och coachande roll och kan leda kollegor mot gemensamma mål även utan ett formellt chefskap. Du är strategisk och drivande och har förmågan att omsätta idéer till praktiskt arbete. I rollen är det viktigt att både förstå tekniska system och att kunna se helheten. Du arbetar strukturerat med ordning och reda, har lätt för att samarbeta och är uthållig i förändringsarbetet. Dessutom är du kommunikativ och kan förklara komplexa frågor på ett enkelt och tydligt sätt.
Välkommen med din ansökan!
Eskilstuna kommun har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv upplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar på urvalsfrågorna blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet: https://jobb.eskilstuna.se/personligt-brev
Observera att säkerhetsskyddsintervju kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
Kommunledningskontoret har det koncerngemensamma ansvaret och har som uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Eskilstuna kommun. Det gör vi genom att leda, styra och stödja förvaltningar och bolag genom dialog, samverkan och delaktighet.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
