Kommunpolis LPO Norra Lappland
Polismyndigheten, Polisregion Nord / Polisjobb / Kiruna Visa alla polisjobb i Kiruna
2026-08-05
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eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Norrbotten är indelat i fyra lokalpolisområden: Luleå/Boden, Norra Lappland, Piteå/Älvdal och Östra Norrbotten. På polisområdesnivå finns även en utredningssektion, en insatsgrupp och en hundgrupp. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde Norra Lappland ingår i polisområde Norrbotten. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, en utredningsgrupp samt en grupp för stöd och service.
Vi söker nu en kommunpolis till lokalpolisområdet, med huvudansvar för Kiruna kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som kommunpolis är ditt huvuduppdrag att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på en strategisk nivå i samverkan internt och externt mot kommunen och övriga lokalsamhället. Kommunpolisen fungerar som ett led i att säkra att Polismyndigheten lokalt kan svara upp mot de åtaganden som gjorts i samverkansöverenskommelser och i medborgarlöften och på så sätt skapa förutsättningar för den lokala polisen att arbeta närmare medborgarna. Du representerar polisen i denna samverkan, som en tydlig och tillgänglig väg in till lokalpolisområdet.
Som kommunpolis har du ett ansvar i polisens planeringsprocess, det innebär att du har en central roll för framtagande av exempelvis lägesbilder i olika tidsperspektiv, samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. Du företräder hela Polismyndigheten lokalt både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Du förväntas ta en aktiv roll att tillsammans med dina kollegor driva utvecklingen av verksamheten framåt.
Du kommer att representera polisen och samverka med kommunerna och andra externa samarbetspartners.
I uppdraget finns en stor frihet att anpassa arbetssättet efter de lokala lägesbilder som finns i kommunen. Som kommunpolis har du ett nära samarbete med lokalpolisområdets ledningsgrupp och förväntas ta egna initiativ, utifrån de målsättningar som ligger till grund för lokalpolisområdets verksamhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• polisexamen enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman med godkänd aspirantutbildning
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• erfarenhet av utvecklingsarbeten, projekt eller liknande
• erfarenhet av myndighetssamverkan
• genomgått utbildning avseende brottsförebyggande metoder och lokal samverkan (intern utbildning inom polisen), eller kurser i samverkan eller orsaksanalysDina personliga egenskaper
Som kommunpolis förväntas du ha ett serviceorienterat förhållningssätt liksom en fallenhet för att få andra att vilja bidra till de gemensamma mål som ställts upp på lokal såväl som nationell nivå. God kommunikationsförmåga är av stor vikt, du behöver vara bekväm med att presentera material och prata inför grupp då du kommer att representera lokalpolisområdet i media. Du behöver även ha god förmåga att se Polismyndighetens verksamhet ur ett helhetsperspektiv. Detta kräver att du har en god förmåga att bygga relationer och samarbeta med andra. Du har även en god förmåga att strukturera samt prioritera inom uppdraget. Vi förväntar oss vidare att du medverkar till ett öppet och tolerant klimat där mångfald, jämställdhet, den statliga värdegrunden och polisens uppdragskompass är en självklar grund.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2
Fackliga företrädare
SACO, Polisförbundet, ST inom polisen Region Nord, SEKO Polisen samtliga nås via polisens växel 114 14
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Arbetsort: Kiruna
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Kommunpolis
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB1153/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Box 463 (visa karta
)
901 09 UMEÅ Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Nord Kontakt
Rekryterande chef
Hanna Lagerholm Langer hanna.lagerholm-langer@polisen.se 0727119902 Jobbnummer
10022297