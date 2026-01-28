Kommunjurist
2026-01-28
Nu behöver vi en erfaren jurist som brinner för kommunal verksamhet!
Våra kommunjurister arbetar för att upprätthålla rättssäkerhet i kommunen och ger kvalificerat juridiskt stöd till kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. Vi eftersträvar hög kvalitet och effektivitet i vårt arbete. Den juridiska verksamheten arbetar med stort lösningsfokus. Låter detta som något för dig?
Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
I tjänsten ingår att konsultativt bistå verksamheterna, nämnderna och bolagen med juridiskt förekommande frågor inom framför allt offentlig rätt och civilrätt.
Ansvarsområdena inom den juridiska verksamheten är idag uppdelade och personen vi söker kommer att ha ansvar för juridiskt stöd till kommunledning och politik men även huvudansvar för stöd till skolans verksamhet.
Inom ditt ansvarsområde ligger ett särskilt uppdrag att utreda och vid behov i samverkan med kansliet ta fram styrdokument som övergripande riktlinjer, delegationsordning samt reglemente. Utifrån situationen i omvärlden behöver du också kunna ge stöd inom beredskapsjuridik, informationssäkerhet och krisplanering. I tjänsten ingår att arbeta nära kommunens andra två jurister och samarbetet innebär att du ibland behöver sätta dig in och hantera nya områden inom kommunens verksamheter.
I förekommande fall kommer du att företräda kommunen i förhandlingar och domstolar. Tjänsten innefattar även att planera samt genomföra utbildning.
En del i arbetet är att informera och utbilda personal och förtroendevalda i olika juridiska frågor. Vår strävan är ett förebyggande förhållningssätt och vi vill gärna komma in tidigt i olika processer. Vi företräder kommunen i både förvaltningsdomstol och allmän domstol. Kommunjuristerna har ett nära samarbete med varandra, särskilt i kommunövergripande frågor som offentlighet och sekretess, kommunalrätt och förvaltningsrätt. I övrigt är de olika förvaltningarnas specifika frågor uppdelade mellan kommunjuristerna med huvudsakliga ansvarsområden.
Vem söker vi?
Du som söker har juristexamen (minst på kandidatnivå 120p/180hp) eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Har du advokatexamen är det meriterande liksom om du har fullgjord notarietjänstgöring eller varit föredragande på domstol.
Du behöver ha kunskap och arbetslivserfarenhet inom skoljuridiska frågor. Vi vill även att du har erfarenhet av processföring och kvalificerat juridiskt arbete eller annan erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Erfarenhet från politiskt styrd organisation krävs, gärna kommunal förvaltning. Kunskaper inom säkerhet- och beredskapsområdet är meriterande.
Då kommunikation och dokumentation ingår i arbetet är du bra på att skriva tydligt, klart och välstrukturerat. Du är van vid att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och kan anpassa din kommunikation efter målgruppen. Vilket innebär att ibland hitta kreativa lösningar för att nå fram med viktig och ibland komplicerad information.
Goda juridiska kunskaper och analytisk förmåga är en förutsättning för tjänsten liksom att du är en person med gott omdöme och integritet. För oss är det viktigt att du är noggrann och effektiv samt ha god förmåga till inläsning på nya rättsområden och intresse för aktuell juridik.
Vi vill att du är bra på att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner som du möter i din roll. Förmåga att kunna prioritera dina arbetsuppgifter och vara effektiv är en fördel. För att trivas i vår arbetsgrupp är det ett plus om du en social person och har nära till skratt, då vi stöttar varandra i stort och smått.
Registerkontroll kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Det här är vi
Du kommer att vara en av tre kommunjurister och tillhöra kanslienheten med 12 medarbetare som bland annat arbetar inom kansli, arkiv, val och juridik. Enheten tillhör kommunledningskontoret och arbetsplatsen är Rådhus Skåne i Kristianstad. Tillsammans arbetar vi förebyggande för att möta förvaltningarnas behov.
Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
