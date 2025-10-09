Kommunikatör till Svenska Institutet
Svenska Institutet har behov av en Kommunikatör till enheten för Stipendier och ledarskapsprogram. I ditt uppdrag som Kommunikatör ska du bistå myndighetens enhetskommunikatör med olika arbetsuppgifter så som internt och externt kommunikationsarbete, främst på operativ nivå samt att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser
Andra förekommande arbetsuppgifter:
• Målgruppsundersökningar
• Utforma informationsmaterial
• Rådgivning till kollegor i kommunikationsfrågor
• Varumärkesarbete
• Publicera, uppdatera och analysera information på extern och intern webbplats
• Arbete med digitala kanaler och sociala medier.
Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Myndigheten arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling. Målet är att sätta vårt land på kartan och bygga goda relationer med individer, organisationer och andra länder. Om omvärlden har ett högt förtroende för Sverige ökar förutsättningar för handel, investeringar, turism och kulturutbyten. SI främjar Sverige på olika sätt så som att ta fram kommunikationsmaterial som berättar om vårt land i sociala kanaler, ger stöd till svenskundervisning i utlandet och marknadsför Sverige som studiedestination.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Kommunikatör är ett konsultuppdrag på heltid med omgående start och beräknas pågå till och med februari 2026. Arbetet ska i huvudsak ske på plats med möjlighet till distansarbete 2 dgr/vecka i överenskommelse med närmsta chef.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som kommunikatör
• Kunskap om digital kommunikation och sociala medier
• Kunskap om varumärkesbyggande
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Goda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis Indesign, Photoshop m.fl.)
• Goda kunskaper i webbpubliceringsverktyg (exempelvis Episerver, Sitevision m.fl.)
• Kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Kunskap om klarspråk.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma i denna process. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande. Sista ansökningsdag 2025-10-13
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
