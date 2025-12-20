Kommunikatör till Stadsserviceförvaltningen
Mölndals kommun / Marknadsföringsjobb / Mölndal Visa alla marknadsföringsjobb i Mölndal
2025-12-20
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Är du en engagerad och driven kommunikatör som vill arbeta i ett kompetent och tajt team? Då kan denna roll vara rätt för dig! Var med och utveckla bilden av Mölndals stad och det vi som kommunerbjuder.Publiceringsdatum2025-12-20Arbetsuppgifter
Som kommunikatör arbetar du som rådgivare och specialist inom intern och extern kommunikation på Stadsserviceförvaltningen. Tillsammans med två kommunikatörskollegor stöttar du förvaltningens chefer och tjänstemän i strategiska och operativa frågor. Exempel på arbetsuppgifter:
* Ge kommunikationsstöd i olika uppdrag och projekt
* Webb, intranät och sociala medier
* Föreslå, planera och genomföra kommunikationsinsatser
* Grafisk formgivning och produktion av trycksaker
* Erfarenhet och kunskap inom filmproduktion är meriterande
Du ingår i stadens kommunikationsnätverk bestående av drygt 20 engagerade kommunikatörer som alla har Mölndals stads bästa för ögonen. Vi är i ständig utveckling för att leverera bästa möjliga kommunikation och jobbar tillsammans för att stärka förtroendet för staden bland våra målgrupper.Kvalifikationer
Du har högskoleexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller vad vi bedömer motsvarande. Du har flera års erfarenhet avkvalificerat kommunikationsarbete. Vi ser det som meriterande med erfarenhet av att ha jobbat med kommunikationsfrågor i kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation.
Arbetsuppgifterna kräver att du är självgående och har förmågan att prioritera bland dem. Du navigerar lätt mellan operativa och strategiska frågor samt är van vid att stötta andra i deras kommunikativa arbete på ett konsultativt sätt. Du har lätt för att identifiera behov och möjligheter och utifrån detta föreslå samt genomföra effektiva kommunikationsinsatser. Du är van vid att analysera, planera, genomföra, följa upp och utvärdera ditt arbete.
Du har erfarenhet av att vara rådgivande eller coachande gentemot chefer eller personer i ledande befattning. Som person har du ett stort intresse för kommunikation och är öppen för utveckling inomarbetsområdet. Du är strukturerad, serviceinriktad och tar egna initiativ. Rollen kräver att du har en mycket god samarbetsförmåga och är lyhörd för andras behov. Det är självklart för dig att alltid utgå ifrån målgruppens behov. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297074". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Tommy Gustafsson tommy.gustafsson@molndal.se 031-315 14 53 Jobbnummer
9658108