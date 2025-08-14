Kommunikatör till Region Norrbotten, Luleå
Region Norrbotten arbetar för alla människor som bor, lever och verkar i Norrbotten. Kommunikationsavdelningen är en central stödresurs inom Region Norrbotten, med placering i centrala Luleå. Vi kommunicerar främst om hälso- och sjukvård samt tandvård, men även om andra delar av regionens uppdrag - till exempel beredskap, kompetensförsörjning, kultur, regional utveckling och välfärdsbrottslighet. Avdelningen ansvarar för att utveckla, producera och kvalitetssäkra all kommunikation och marknadsföring från Region Norrbotten. Vi är ett team på 16 personer och söker nu en vikarie.
Vi sökerFör denna tjänst söker vi dig med eftergymnasial utbildning inom kommunikation, journalistik, marknadsföring eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Meriterande utbildningar kan vara exempelvis inom beteendevetenskap, statsvetenskap eller sociala medier. Du är en skicklig skribent med utmärkt talad och skriven svenska. Vi ser gärna att du har minst tre års erfarenhet som journalist eller kommunikatör. Det är meriterande om du har kunskaper i Optimizely eller andra CMS och har erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i rollen som kommunikatör hos oss så behöver du ha god samarbetsförmåga och vara prestigelös då vi hjälps åt med varandras texter. Rollen kräver uthållighet, gott omdöme och förmåga att hantera känsliga uppgifter med stor integritet.
Det här får du arbeta med
Kommunikationsavdelningen ansvarar för både intern och extern kommunikation. I rollen ingår att planera och genomföra kommunikationsinsatser tillsammans med chefer och medarbetare. Arbetet innebär till stor del att producera texter snabbt och effektivt för olika kanaler och kommunikationsbehov. Rollen innebär också att du arbetar strategiskt och analytiskt med kommunikationsfrågor, med hög noggrannhet. Flexibilitet är viktigt, då vissa arbetsuppgifter ibland behöver prioriteras ned till förmån för mer akuta ärenden.
Det här erbjuder vi dig
• en variation av både tempo och ämnen att kommunicera kring
• ett arbete i en organisation som tillämpar tillitsbaserat ledarskap
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid under perioden 2025-08-25 till och med 2025-11-30 med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är förlagd måndag - fredag kl 08:00-17:00. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Ersättning
Kontakt
Kommunikationsdirektör
