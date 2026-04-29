Kommunikatör studentrekrytering (vikariat)
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Unga människor som är intresserade av att plugga vidare är en av de viktigaste målgrupperna för ett universitet. Förutom att vi har mycket information i våra digitala kanaler så träffar vi presumtiva studenter på plats genom olika rekryteringsmässor och öppet hus, främst i Göteborg, Stockholm och Malmö.
Från sommaren 2026 ska en av våra medarbetare vara föräldraledig och vi behöver därför anställa en vikarie. Placeringen är på Kommunikationsenheten som är en del av universitetets centrala förvaltning. Här får du cirka 38 kollegor med specialistkompetens inom kommunikationsområdet - internkommunikation, forskningskommunikation, digitala kanaler, systemförvaltning, visuell identitet, kriskommunikation, strategiskt kommunikationsstöd till ledning och verksamhet.
Vi har kontor i nyrenoverade lokaler i Rosenlund i centrala Göteborg.
Arbetsuppgifter
Den kommunikatör vi söker ska främst arbeta gentemot målgruppen presumtiva studenter. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att projektleda vår medverkan på de rekryteringsmässor där Göteborgs universitet deltar. På hösten är det Göteborg, Stockholm och Malmö. På våren arrangerar vi Besöksdagen i Göteborg, samt deltar på olika mindre rekryteringsevents runt om i Västsverige.
Din roll är att projektleda, planera, administrera och genomföra de olika evenemangen med allt vad det innebär: samordna aktiviteter och bemanning i montern, boka resor, teknik, säkerhet mm. Du ska arbeta med förberedelserna, vara med under mässor, besöksdag etc, samt göra analys och utvärdering efteråt. På evenemangen arbetar också flera studentambassadörer som du arbetsleder.
I arbetet ingår också att arbeta med olika samverkansprojekt för att öka mångfalden på universitetet, som t ex läxhjälp för ungdomar i flera stadsdelar, i samarbete med idrottsföreningar. Här är din roll att vara kontaktperson, ordna studiebesök på universitetet samt utbilda och handleda studentambassadörer.
Du arbetar självständigt, men långt ifrån ensam. Du har ett nära samarbete med flera av kollegorna på Kommunikationsenheten, samt många kontakter med kommunikatörer och andra intressenter i vår organisation, samt med externa samarbetspartners och leverantörer.
Vi arbetar i systemen Excel för budget- och eventplanering och Teams och SharePoint för samarbeten.
Kvalifikationer
Krav på minst tvåårig eftergymnasial utbildning inom projektledning, evenemang eller kommunikation
Krav på att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter
Krav på goda pedagogiska kunskaper, erfarenhet av att hålla möten och presentationer för olika målgrupper
Krav på goda kunskaper i administrativt arbete
Krav på mycket goda kunskaper i svenska och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift
Krav på goda kunskaper i engelska och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift
Meriterande med erfarenheter av projektledning eller projektarbete
Meriterande med erfarenhet av arbete gentemot målgruppen 18-25-åringar
Meriterande med studier på universitet eller högskola
Meriterande med tidigare arbete inom universitet eller högskola
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som initiativkraft, noggrannhet, ansvarskänsla, samarbetsförmåga och stresstålighet. Du behöver ha ett prestigelöst förhållningssätt och med entusiasm ta dig an både de mer analytiska delarna och de mer praktiska delarna av jobbet.
Göteborgs universitet tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld. Som arbetsplats kännetecknas vi av kreativitet, högt i tak, frihet under ansvar och stora möjligheter att utvecklas. Du har möjlighet att arbeta på distans upp till 40 procent av arbetstiden. Du har tillgång till en rad förmåner och försäkringar som du kan läsa mer om här:https://www.gu.se/jobba-hos-oss/formaner-och-forsakringar-vid-goteborgs-universitet
Anställning
Tjänsten är ett vikariat på heltid (100 %). Tillträde i slutet av augusti 2026 och till och med den 30 april 2027. Placeringen är på Sektionen för redaktionellt innehåll, evenemang och studentkommunikation som är en del av Kommunikationsenheten.
Arbetet innebär ibland oregelbundna arbetstider och intensiva arbetstoppar. Detta varvas med lugnare perioder. Mässorna i Stockholm och Malmö äger rum under cirka 3-4 dagar vardera i november och december 2026. Du måste kunna delta på dessa resor.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta
Maria Eriksson, sektionschef, tel nr 031-786 5707, mailto:maria.eriksson@gu.se
Sandra Johansson, kommunikatör: 070-9440952, mailto:sandra.johansson@gu.se
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska innehålla:
CV
Personligt brev
Examensbevis eller motsvarande
Eventuellt övriga handlingar av relevans för tjänsten
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-05-19
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Så ansöker du
