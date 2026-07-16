Kommunikatör på deltid!
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-07-16
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eller i hela Sverige
Vill du få praktisk erfarenhet inom kommunikation samtidigt som du får insyn i en bransch som möjliggör framtidens digitalisering och AI-utveckling? Vår kund arbetar med frågor som ligger i framkant av digitalisering, AI och framtidens infrastruktur i Sverige. Nu söker vi en student som vill utvecklas inom kommunikation, event och medlemsrelationer i en växande organisation.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Du ansvarar för att utveckla och förvalta organisationens digitala kommunikation genom sociala medier, nyhetsbrev, webb och intranät. Rollen innebär även att stötta medlemsaktiviteter, event och påverkansinitiativ som syftar till att stärka Sveriges position inom digital infrastruktur och datacenterutveckling. Du arbetar i en flexibel och helt digital arbetsmiljö med stort eget ansvar.
Du erbjuds
Möjlighet att få praktisk erfarenhet av marknadsföring, kommunikation och påverkansarbete i en växande branschorganisation.
En flexibel och helt remote roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka organisationens digitala närvaro.
Möjlighet att arbeta i en organisation som driver utvecklingen av Sveriges datacenterbransch och bidrar till initiativ kopplade till Fossilfritt Sverige.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett operativt ansvar för att driva och utveckla organisationens externa och interna kommunikation med fokus på digital tillväxt och medlemsnytta.
Skapa och publicera innehåll i organisationens digitala kanaler, med särskilt fokus på LinkedIn
Planera, koordinera och administrera medlems- och branschträffar
Uppdatera och utveckla innehåll på organisationens webbplats och intranät
Producera texter för påverkansarbete och medlemskommunikation
Producera och distribuera nyhetsbrev samt bidra till den löpande medlemskommunikationen
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla organisationens kommunikation och digitala närvaro
Vi söker dig som
Har minst 1,5 år kvar av dina studier inom kommunikation, marknadsföring, digital marknadsföring eller media
Har en mycket god förmåga att uttrycka dig professionellt i skrift
Har god kunskap om sociala medier, med särskilt fokus på LinkedIn
Har god vana av att arbeta i Microsoft Office och Teams
Har ett intresse för ideellt arbete, samhällsfrågor och teknikbranschen
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av WordPress
Erfarenhet av Mailchimp eller liknande verktyg för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OLRM5D". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10004591