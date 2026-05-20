2026-05-20
Folktandvårdens ledningsstab
Kommunikatör med fokus på grafisk form och innehållsproduktion
Folktandvårdens ledningsstab, Region Jönköpings län
Gillar du att skapa innehåll som både känns och fungerar? Vi söker en kommunikatör som är stark i hantverket - form, grafik, text, bild och publicering - och som vill bidra till att fler får upp ögonen för Folktandvårdens viktiga uppdrag. Hos oss får du arbeta nära verksamheten och göra effektiv kommunikation som syns, används och skapar värde.
Folktandvården Region Jönköpings län har ett viktigt folkhälsouppdrag - att bidra till en bra munhälsa hela livet, i hela länet. Som kommunikatör hos oss blir du en del av enheten för kommunikation och marknad, ett kreativt och prestigelöst team bestående av två kommunikatörer och en kommunikationschef där vi hjälps åt och skapar kommunikation som gör nytta för invånare, patienter, medarbetare och chefer.
Ditt uppdrag
Tyngdpunkten i rollen ligger på grafisk formgivning och produktion av innehåll för webb, sociala medier och andra digitala och tryckta kanaler. Du omsätter idéer, uppdrag och behov till färdigt material - med känsla för språk, form, bild och målgrupp.
Du kommer bland annat arbeta med att:
• ta fram grafiskt material, presentationer, original och trycksaker
• bidra med kommunikationsmaterial och samordna event, mässor och interna aktiviteter
• skapa målgruppsanpassat innehåll till sociala medier, kampanjer och rekryteringsinsatser
• stötta verksamheten med form, bild, text och publicering
• skriva och producera nyheter, reportage och artiklar
• fotografera, filma, redigera, texta och publicera innehåll
• uppdatera och utveckla innehåll på webb
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i kommunikationsteamet. Uppdragen varierar i storlek och tempo - från snabba produktioner till mer planerade kommunikationsinsatser.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av kommunikatörsyrket samt högskoleutbildning eller motsvarande inom formgivning, kommunikation, medieproduktion, journalistik, marknadskommunikation eller annat relevant område.
Du är trygg i att skapa innehåll och har erfarenhet av att producera för olika kanaler och målgrupper. Du tycker om att arbeta praktiskt och kan ta ett uppdrag från idé till färdig leverans.
Vi tror att du är särskilt bra på att:
• skapa grafiskt material som är tydligt, målgruppsanpassat och visuellt genomarbetat
• skriva tydligt, målgruppsanpassat och engagerande
• kombinera text, bild, film och form till innehåll som fungerar i rätt kanal
• arbeta med webb, intranät och sociala medier
• strukturera ditt arbete och hålla ihop flera uppdrag samtidigt
• samarbeta med olika personer och fånga upp vad som behöver kommuniceras
Du kan och arbetar med Adobe Creative Cloud, till exempel Photoshop, InDesign, Illustrator och Premiere Pro. Det är meriterande om du har erfarenhet av CMS/webbpublicering, tillgänglighetsanpassning, kampanjproduktion. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat i offentlig verksamhet.
För att trivas hos oss
Du är kreativ, ansvarstagande och noggrann. Du gillar att arbeta i team och ta ansvar för helheten. Du kan producera, färdigställa och få saker i mål - samtidigt som du har känsla för helhet, tonalitet och visuellt uttryck. Du trivs när du får växla mellan grafisk produktion, innehållsproduktion och publicering, och du är lösningsorienterad när förutsättningar eller tempo förändras.
Du har god känsla för visuellt uttryck, tonalitet och språk. Du vågar testa nytt, vill utvecklas och bidrar gärna med idéer som gör vår kommunikation ännu bättre.
Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett roligt, kreativt och varierande arbete i en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag. Här får du möta engagerade medarbetare, odontologisk kompetens, forskning, digital utveckling och en vardag där kommunikationen spelar roll.
Du blir en del av Folktandvårdens ledningsstab och av Region Jönköpings läns bredare kommunikationsfunktion, med möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling tillsammans med andra kommunikatörer.
Tjänsten är ett 12 månaders vikariat/tidsbegränsad anställning, med eventuell möjlighet till förlängning. Start i början av augusti, efter överenskommelse. Placeringsort är Folktandvårdens ledningsstab i Jönköping. Där arbetar du också tillsammans med andra professioner som HR-partners, controllers, chefer och strateger. Då rollen ibland kan innebära resor i tjänsten är körkort ett krav.
Så här gör du om du är intresserad
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta kommunikationschef Anneli Björkman, anneli.bjorkman@rjl.se
, eller biträdande kommunikationschef Daniel Windre, daniel.windre@rjl.se
.
Sista ansökningsdag är 10/6. Välkommen att söka - urval till intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
