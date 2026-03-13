Kommunikatör
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen / Marknadsföringsjobb / Eskilstuna Visa alla marknadsföringsjobb i Eskilstuna
2026-03-13
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen i Eskilstuna
Är du en erfaren kommunikatör som vill kombinera strategiskt tänk med operativt genomförande? Söker du en arbetsplats där kunskap, professionalism och arbetsglädje går hand i hand? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Vi på kommunikationsenheten har uppdraget att utveckla och samordna kommunens kommunikationsbehov och ansvarar för driften av kommunens övergripande kanaler som till exempel eskilstuna.se, intranät och sociala medier. Enheten arbetar bland annat med att stödja förvaltningar och verksamheter i deras kommunikation och utför grafiska produktioner. Vi som arbetar här är kommunikatörer, redaktörer och grafiska formgivare. Vi söker nu en kommunikatör att stärka upp vårt team.
Som ny kollega hos oss kommer du snabbt in i gruppen och arbetsuppgifterna, det är lätt att be om hjälp och vi är måna om att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss får du en bred och varierad roll där du både planerar, producerar och samordnar kommunikationsinsatser tillsammans med verksamheten. Du kommer att arbeta med att stärka internkommunikationen och skapa förutsättningar för delaktighet och engagemang bland våra medarbetare. Du har en viktig roll i att göra kommunens tjänster och samhällsuppdrag begripliga, tillgängliga och relevanta för invånarna och du ser till att vi når fram på ett tydligt sätt i våra olika kanaler.
Tjänsten innebär även att du medverkar i arbetet med kriskommunikation, både i förberedande arbete och i skarpa situationer. Vid sidan av det löpande kommunikationsarbetet kommer du också att bidra till att stärka Eskilstunas attraktionskraft som arbetsgivare, som plats att bo och leva på, och som en kommun i utveckling. I rollen ingår även att skapa och publicera innehåll i våra kommunikationskanaler och ge råd och stöd till chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor.
Tjänsten är en visstidsanställning 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk utbildning inommedie- och kommunikation på högskolenivå eller annan utbildnings som vi bedömer är likvärdig. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av att jobba i offentlig verksamhet med kommunikationsarbete och kriskommunikation. Du är van vid att göra kommunikationsbedömningar och möta våra uppdragsgivares behov. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med fotografering är det ett plus. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav för den här tjänsten. Du utgår från ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv när du anpassar ord och bilder och du har en förmåga att målgruppsanpassa texter.
Som person är du lyhörd, driven och självgående. Du är duktig på att skapa goda relationer men kan också sätta gränser. Eftersom du jobbar på uppdrag är det viktigt att du är professionell och bra på att självständigt driva ditt arbete framåt. Du är bra på att prioritera och planera ditt arbete för att skapa bästa resultat och fokusera på rätt saker.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26820". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Jimmy Bylund jimmy.bylund@eskilstuna.se Jobbnummer
9797097