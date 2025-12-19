Kommunikatör
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
På Kansli S vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är vi 50 medarbetare, och vi finns i lokaler i Paradisområdet mitt i centrala Lund.
Vi arbetar med kvalificerat verksamhetsstöd för fakultetsledning och fakultetens institutioner inom utbildning, ledningsstöd, forskning, HR, ekonomi och kommunikation. Vårt arbete präglas av självständighet, högt engagemang och ansvarstagande med ett stort förtroende från ledningen. Vi gillar att utmana oss själva och tänka nytt och har ett ständigt pågående utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss har du en nyckelroll i att säkerställa att vår kommunikation håller hög kvalitet. Du arbetar både strategiskt och operativt med planering, genomförande och uppföljning av kommunikationsinsatser.
Du kommer tillhöra kommunikationsavdelningen vid Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, där samarbete och kunskapsutbyte är centralt. I uppdraget ingår att utifrån behov stötta upp kommunikationsarbetet på institutionsnivå, där fakultetens utbildning och forskning genomförs. Du planerar intern och extern kommunikation samt arbetar operativt med redan upparbetade kanaler.
I rollen ingår även att synliggöra och stärka forskningen vid vårt forskningsnätverk Swedish South Asian Studies Network (SASNET). Du kommer att arbeta nära nätverkets föreståndare och anknutna forskare för att lyfta fram och kommunicera pågående forskning. Du planerar och publicerar innehåll för olika kanaler, till exempel webb, nyhetsbrev, press, sociala medier och trycksaker. Du har också en viktig roll i att koordinera och genomföra publika forskningsevenemang, såsom seminarier och paneldiskussioner. Eftersom SASNET är ett internationellt nätverk sker det mesta av kommunikationen på engelska.
Tjänsten är tidsbegränsad och förväntas pågå ca ett år.KvalifikationerKravprofil för detta jobb
Vi söker en mångsidig kommunikatör som kan omvandla komplex information till engagerande och lättillgängligt innehåll. Du trivs med att arbeta i en internationell miljö med varierande arbetsuppgifter. Du är självgående, initiativrik, samarbetsorienterad och skicklig på att samordna och koordinera kommunikationsinsatser.
Krav för anställningen är:
- Högskoleutbildning inom kommunikationsområdet (strategisk kommunikation, medie- och kommunikationsvetenskap eller närliggande ämne)
- Erfarenhet av kommunikatörsarbete.
- Erfarenhet av att arbeta som webbredaktör (gärna Drupal).
- Erfarenhet av kommunikationsplanering och att anpassa innehåll för olika målgrupper och kanaler.
- Erfarenhet av bildredigering och layout.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på engelska och svenska.
- Tjänster kräver goda it- kunskaper vilket innefattar bland annat Officepaketet.
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av forskningskommunikation.
- Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av att arbeta med internkommunikation.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
